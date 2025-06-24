В течение мая украинцы и местные предприятия приобрели 6,7 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 14,6% больше, чем год назад, и на 11,2% по сравнению с апрелем. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Продажи новых авто в Украине выросли в мае: что чаще всего покупают
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Согласно исследованию, большинство новых легковушек, как обычно (97,5%, 6526 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине составила 2,5% (166 шт.).
По данным аналитиков, в первую тройку популярнейших моделей вошли Renault Duster, Toyota RAV4 и Toyota LC Prado. Достаточно быстро прорвался в рейтинг самых популярных легковушек (7 строчка) молодой Volkswagen ID Unix — первый в мире «AI-SUV-купе» от VW, созданный исключительно для Китая.
Как говорится в исследовании, среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в прошлом месяце стал кроссовер Skoda Karoq (86 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».
Следующие ступени распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под разные специальные цели (по заказу полиции, медслужб
По приоритетам горючего в сегменте новых легковушек, наибольшая доля у бензиновых версий — 35,8%. Не слишком отстают от них варианты с гибридными силовыми установками, доля которых составляет 27,2%.
Электромобили с охватом 18,7% рынка обошли дизельные машины, заинтересовавшие 18,3% покупателей.
Комментарии - 1
— корпоративний сектор і силовики (дастери і т.і.)
— чинуши і розбагатівши на війні (крузакі)…
ну і трішечки купують пересічні з гіпертрофованим оптимізмом!