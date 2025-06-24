Продажи новых авто в Украине выросли в мае: что чаще всего покупают

В течение мая украинцы и местные предприятия приобрели 6,7 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 14,6% больше, чем год назад, и на 11,2% по сравнению с апрелем. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

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Согласно исследованию, большинство новых легковушек, как обычно (97,5%, 6526 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине составила 2,5% (166 шт.).

По данным аналитиков, в первую тройку популярнейших моделей вошли Renault Duster, Toyota RAV4 и Toyota LC Prado. Достаточно быстро прорвался в рейтинг самых популярных легковушек (7 строчка) молодой Volkswagen ID Unix — первый в мире «AI-SUV-купе» от VW, созданный исключительно для Китая.

Как говорится в исследовании, среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в прошлом месяце стал кроссовер Skoda Karoq (86 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».

Следующие ступени распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под разные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т. п. ) легковые автомобили в количествах, не превышающих десяти машин.

По приоритетам горючего в сегменте новых легковушек, наибольшая доля у бензиновых версий — 35,8%. Не слишком отстают от них варианты с гибридными силовыми установками, доля которых составляет 27,2%.

Электромобили с охватом 18,7% рынка обошли дизельные машины, заинтересовавшие 18,3% покупателей.