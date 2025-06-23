Танкеры начали менять курс в Ормузском проливе после ударов США по Ирану

По меньшей мере, два нефтяных супертанкера резко изменили свой курс в Ормузском проливе, удаляясь от Персидского залива. Это стало первым реальным признаком того, что коммерческое судоходство реагирует на рост военной напряженности после ударов США по Ирану. Об этом в понедельник, 23 июня, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания судов.

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Первый признак смены маршрутов

Согласно данным мониторинга, пустые супертанкеры Coswisdom Lake и South Loyalty, каждый из которых способен перевозить по 2 миллиона баррелей нефти, в воскресенье вошли в пролив, но впоследствии развернулись и направились на юг. Аналитики расценивают такой маневр как типичную реакцию на обострение ситуации безопасности.

Хотя после израильских авиаударов 13 июня в регионе уже наблюдались препятствия в работе судовой электроники, большинство нефтяных и газовых танкеров продолжали движение через пролив. Изменение курса этих двух судов является первым четким сигналом о возможном избегании маршрута со стороны перевозчиков.

Реакция судоходной отрасли

Владельцы судов и нефтяные компании внимательно следят за развитием событий, оценивая риски морских перевозок. Министерство судоходства Греции уже выпустило рекомендацию для своих кораблей пересмотреть планы прохождения через Ормузский пролив и, по возможности, оставаться в безопасных портах до стабилизации.

Ожидается, что некоторые другие суда также могут воздержаться от входа в пролив, опасаясь возможных задержек в портах загрузки из-за высокой напряженности в регионе.

Экономические последствия

Рынок уже остро реагирует на повышенные опасности. Еще до американских ударов доходность танкерных перевозок выросла почти на 90%. В воскресенье вечером ставки фрахтовых деривативов, отражающих ожидаемую стоимость перевозок в будущем, резко подскочили, что свидетельствует об ожидании дальнейшего значительного удорожания транспортировки нефти.

Фрахт и страховка: как война влияет на стоимость морских перевозок

Когда морской маршрут становится зоной военного риска, стоимость перевозки груза резко возрастает через два основных фактора:

Ставка фрахта: Это базовая цена аренды судна для перевозки. В опасных условиях меньше судовладельцев готовы отправлять свои корабли в такой регион. Сокращение предложения судов при том же спросе приводит к стремительному росту стоимости фрахта.

Военная страховка: Каждое судно и груз застрахованы. При входе в зону, признанную зоной военного риска, страховщики используют дополнительный страховой платеж (Additional War Risk Premium). В таких горячих точках, как Ормузский пролив, стоимость этой страховки может взлететь с десятков тысяч долларов до миллионов за один рейс. Эти расходы переводятся на заказчика перевозки и, наконец, на конечного потребителя товара, например, нефти.

Почему это важно

Маневры двух танкеров — это не просто незначительный инцидент, а первое физическое доказательство того, что рынок воспринимает угрозу конфликта в Ормузском проливе совершенно серьезно. Это переход от теоретических рисков к реальным сбоям в операционной деятельности.

Если другие суда последуют этому примеру, это может привести к «мягкой блокаде» пролива, даже без каких-либо военных действий со стороны Ирана. Резкий рост стоимости фрахта и страховки может сделать перевозку нефти из Персидского залива настолько дорогой, что это станет экономически невыгодным. Это достигает похожего эффекта, что и военное перекрытие.

Эта ситуация создает огромное давление на страны-импортеры нефти и мировую экономику в целом, заставляя их прилагать максимальные дипломатические усилия для деэскалации конфликта, ведь свобода судоходства в Ормузском проливе является одним из краеугольных камней глобальной энергетической безопасности.