Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам

Правительство Украины внесло изменения в порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках. Банки будут уведомлять Пенсионный фонд об идентификации граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 июня 2025 г. № 720.

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Что изменилось

Согласно документу, если уполномоченным банком проводилась физическая идентификация лица, банк сообщает о дате в Пенсионный фонд Украины путем отправки информации в электронной форме.

Информация направляется при ее наличии (но не чаще одного раза в день) согласно протоколу обмена информацией уполномоченного банка с Пенсионным фондом Украины.

Физическая идентификация

Норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе с 2004 года. Она необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно тот человек, которому он был назначен.

Абсолютное большинство украинских пенсионеров проходят физическую идентификацию способом, не привлекающим внимания, например, обращаясь в банк за получением новой пластиковой карты.

Идентификацию можно пройти по видеосвязи.