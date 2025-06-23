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23 июня 2025, 8:38 Читати українською

Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам

Правительство Украины внесло изменения в порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках. Банки будут уведомлять Пенсионный фонд об идентификации граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 июня 2025 г. № 720.

Правительство Украины внесло изменения в порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках.
Фото: napensii.ua

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Что изменилось

Согласно документу, если уполномоченным банком проводилась физическая идентификация лица, банк сообщает о дате в Пенсионный фонд Украины путем отправки информации в электронной форме.

Информация направляется при ее наличии (но не чаще одного раза в день) согласно протоколу обмена информацией уполномоченного банка с Пенсионным фондом Украины.

Физическая идентификация

Норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе с 2004 года. Она необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно тот человек, которому он был назначен.

Абсолютное большинство украинских пенсионеров проходят физическую идентификацию способом, не привлекающим внимания, например, обращаясь в банк за получением новой пластиковой карты.

Идентификацию можно пройти по видеосвязи.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
stariy07
stariy07
23 июня 2025, 10:13
#
Дивлячись на скарги корристувачів, банки якраз не задовільняються відеозв'язоком, а вимагають персонального відвідування їх відділень!
+
0
Я_ __
Я_ __
23 июня 2025, 11:34
#
Stariy07

«Дивлячись на скарги корристувачів, банки якраз не задовільняються відеозв'язоком, а вимагають персонального відвідування їх відділень!»

Так і є, банкам зараз дуже і дуже часто максимально пофігу, що там кому зручно чи не зручно, бо банки, як і багато роботодавців живуть в 2010х роках, коли піде один працівник/клієнт — будемо обирати ще з десяти, вони не розуміють до кінця тенденцію яка склалася і слова Гороховського, котрий чітко вказав на по суті брак коштів в банківській системі, через що і маємо блокування рахунків без конкретних термінів розгляду і санкцій для банків за порушення цих термінів, а також ті ж 30% з залишку по рахунку (привіт а-банк), бо банки намагаються привласнити, ой, «націоналізувати» кошти громадян під соусом «праведної законності»

І банкам глибоко байдуже, що люди працюють і це треба прибігти у відділення під час робочого дня, щоб сидіти в носі колупатися у відділенні разом з пенсіонерами котрих буде обслуговувати 2 менеджера на відділення)
+
0
Я_ __
Я_ __
23 июня 2025, 11:41
#
«Абсолютна більшість українських пенсіонерів проходять фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертає уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки.
Ідентифікацію також можна пройти по відеозв'язку.»

Не всі банки проводять відеоверифікацію — де факто, на папері звісно всі молодці і економіка в нас «зростає», але де факто не всі.

Ну і по суті, зараз частину пенсіонерів банки посунуть (хоча б на пару місяців), щоб затримати побільше коштів в банківській системі, ще один тригер, котрий сигналізує про те, що державі очевидно не вистачає коштів, бо казнокради ніяк не вгамуються, ось наприклад «укріплюють» Західний кордон України на 2 лярди гривень (https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025−06−13−011931-a), грошей немає, але ви донати скидайте :)

Думаю тим хто в темі, не треба пояснювати, як створюється компанія одноденка, або залучаються «знайомі», котрі чарівним чином «виграють» тендер, потім завищується бюджет на витратні матеріали і залишок розпилюється, ну тобто на папері витратили 2 лярди, а в реальності витратять в кращому випадку 10 лимонів :)
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