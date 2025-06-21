Укрэксимбанк отказывается от переводов Western Union и MoneyGram: что известно

Государственный Укрэксимбанк объявил о прекращении предоставления услуг через две крупнейшие международные системы мгновенных денежных переводов — Western Union и MoneyGram. Клиенты банка не смогут воспользоваться этими сервисами уже с понедельника, 23 июня 2025 года. Об этом говорится в официальном уведомлении банка.

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Возможные причины и рыночный контекст

Банк не дал официальных объяснений. Однако такие решения на финансовом рынке обычно обусловлены несколькими факторами, среди которых:

Низкая рентабельность: Комиссии, которые банк платит платежным системам, могут делать эту услугу менее прибыльной по сравнению с другими.

Стратегический фокус: Банк может развивать собственные каналы для международных переводов или заключать партнерства с более современными финтех-сервисами.

Изменение спроса: Клиенты все чаще пользуются мобильными приложениями и онлайн-сервисами для перевода денег, что снижает спрос на традиционные системы.

Рынок международных денежных переводов в Украине высококонкурентен. Традиционные игроки, такие как Western Union, все чаще сталкиваются с давлением со стороны новых финтех-компаний и банковских приложений, которые предлагают более низкие комиссии и более удобный сервис.

Следует отметить, что данное решение банк принимает на фоне высоких финансовых показателей. За 2024 год «Укрэксимбанк» получил рекордную прибыль до налогообложения в 5,9 млрд грн, а за первый квартал 2025 года нарастил чистую прибыль на 26% — до 2,4 млрд грн. Это может свидетельствовать о том, что у банка есть финансовая устойчивость для проведения стратегических изменений и отказа от менее приоритетных направлений бизнеса.

Почему это важно

Это решение в первую очередь повлияет на клиентов Укрэксимбанка, привыкших получать денежные переводы из-за рубежа, в частности от родственников, через Western Union и MoneyGram. Им придется искать альтернативные пути получения средств, например в других банках или через другие платежные сервисы. Для финансового рынка этот шаг является еще одним подтверждением глобальной тенденции: классические банковские услуги и известные бренды постепенно уступают место новому, более гибкому и технологическому решению.