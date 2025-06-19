Доллар продолжает расти: НБУ снизил официальный курс гривны на 6 копеек

Национальный банк Украины установил на 20 июня 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,6854 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк 20 июня установил официальный курс гривны по евро на уровне 47,85 грн. По состоянию на 19 июня курс был установлен на уровне 47,90 грн. Европейская валюта подешевела на 5 копеек.

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