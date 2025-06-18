«Укрбуд» продали за 805 миллионов. Новым владельцем станет грузинский бизнесмен Бежуашвили

В среду, 18 июня, прошел аукцион по крупной приватизации ГАО «Строительная компания «Укрбуд». Стоимость лота составила 805 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

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В ходе торгов соревновались пять участников, что обусловило рост стоимости лота со стартовых 262 646 000 гривен, до финальных 805 001 000 гривен. Наивысшую ставку за пакет акций компании предложил ООО «Петро ойл энд кемикалс», входящее в Georgian Industrial Group.

Покупатель Укрбуда обязан сохранить компанию, погасить долги и не увольнять работников. Укрбуд объединяет 10 дочерних предприятий. Среди них — проектные институты, учебные центры и недвижимость в разных регионах Украины. Часть этих объектов уже сдают в аренду.

Что известно о новом владельце Укрбуда

Новым владельцем госкомпании станет грузинский бизнесмен Давид Бежуашвили. Он является основателем Georgian Industrial Group — крупной промышленной группы, работающей в энергетике, логистике, металле и недвижимости.