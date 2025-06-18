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18 июня 2025, 12:44 Читати українською

UBS подтвердила утечку данных сотрудников из-за кибератаки на поставщика

UBS Group AG заявила, что стала жертвой утечки информации в результате кибератаки на одного из ее внешних поставщиков. Это стало известно после публикации швейцарского издания Le Temps, в котором говорилось о похищении данных более 130 000 сотрудников банка. Об этом сообщает Bloomberg.

UBS Group AG заявила, что стала жертвой утечки информации в результате кибератаки на одного из ее внешних поставщиков.
Фото: Паскаль Мора/Bloomberg

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Подробности

«Кибератака на внешнего поставщика привела к краже информации об UBS и ряде других компаний», — говорится в официальном заявлении банка, опубликованном в среду. — «Данные клиентов не пострадали. Как только мы узнали об инциденте, приняли решительные меры, чтобы избежать влияния на операционную деятельность».

По данным Le Temps, речь идет об атаке программного обеспечения-требителя на компанию Chain IQ, поставщика услуг в сфере закупок, выделенного из структуры UBS в 2013 году.

Хакерская группа World Leaks (ранее известная как Hunters International) опубликовала похищенные данные в даркнете.

Chain IQ в среду подтвердила факт атаки, отметив, что пострадали также 19 других компаний. При этом подробности конкретного объема или характера похищенных данных компания не разглашает.

Le Temps сообщает, что среди обнародованной информации — личные данные сотрудников UBS, включая адреса, этажи офисов, на которых они работают, а также прямой номер телефона генерального директора банка Серджио Эрмотти.

UBS пока не подтвердила характер утраченной информации.

Кибератака также затронула и другие финансовые учреждения. В частности, швейцарский частный банк Pictet заявил, что в результате инцидента была скомпрометирована только информация о счетах-фактурах некоторых поставщиков за последние годы.

В то же время в банке отметили: «Информация, полученная в результате атаки на системы Chain IQ, не содержит никаких данных клиентов Pictet».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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