Укрзализныця, впервые за шесть лет, повысит цены на чай и кофе

С 18 июня Укрзализныця индексирует цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего сообщения. Стоимость стакана классического чая вырастет с 10 до 20 грн, что, согласно анализу рыночных цен, все равно останется существенно ниже среднерыночной стоимости. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба УЗ.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Повышение цен

Как отметили в УЗ, повышение позволит по крайней мере перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией этой продукции.

«Повышение цены произойдет впервые с 2018 года, тогда как стоимость сырья, энергоносителей, логистики и собственно индекс инфляции (потребительских цен) демонстрировали стабильный прирост в течение всего периода», — пояснили в компании.

Что еще подорожает

Просмотр цен (до 20 грн) коснется также газированной и негазированной воды, растворимого кофе и кофейного напитка «3 в 1».

В то же время, цены на напитки в скоростных поездах Интерсити+, а также на горячие обеды в пределах пилотного проекта на поездах дальнего сообщения остаются без изменений.

Напомним

В настоящее время доступны 3 вида классического чая, 3 вида авторского чая, капсульный и дрип-кофе, а также обновленный ассортимент снеков.

В поездах международного сообщения пассажирам также предлагается десертное меню, в детских вагонах — специальное детское меню от Евгения Клопотенко, а на 4 поездах дальнего сообщения продолжается тестирование полноценных ланчей: дерунов, плова, картофеля с курицей и сырников.