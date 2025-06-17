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17 июня 2025, 15:22 Читати українською

Укрзализныця, впервые за шесть лет, повысит цены на чай и кофе

С 18 июня Укрзализныця индексирует цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего сообщения. Стоимость стакана классического чая вырастет с 10 до 20 грн, что, согласно анализу рыночных цен, все равно останется существенно ниже среднерыночной стоимости. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба УЗ.

С 18 июня Укрзализныця индексирует цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего сообщения.
Фото: uz.gov.ua

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Повышение цен

Как отметили в УЗ, повышение позволит по крайней мере перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией этой продукции.

«Повышение цены произойдет впервые с 2018 года, тогда как стоимость сырья, энергоносителей, логистики и собственно индекс инфляции (потребительских цен) демонстрировали стабильный прирост в течение всего периода», — пояснили в компании.

Что еще подорожает

Просмотр цен (до 20 грн) коснется также газированной и негазированной воды, растворимого кофе и кофейного напитка «3 в 1».

В то же время, цены на напитки в скоростных поездах Интерсити+, а также на горячие обеды в пределах пилотного проекта на поездах дальнего сообщения остаются без изменений.

Напомним

В настоящее время доступны 3 вида классического чая, 3 вида авторского чая, капсульный и дрип-кофе, а также обновленный ассортимент снеков.

В поездах международного сообщения пассажирам также предлагается десертное меню, в детских вагонах — специальное детское меню от Евгения Клопотенко, а на 4 поездах дальнего сообщения продолжается тестирование полноценных ланчей: дерунов, плова, картофеля с курицей и сырников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
17 июня 2025, 15:48
#
Тарифи виросли в 2 рази на плацкарт і купе наприклад, а чай не підняли — херої))
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