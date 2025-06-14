Украина экспортировала уже около 40 млн тонн зерна

Украина с начала 2024—2025 маркетингового года, продолжающегося с июля по июнь, по состоянию на 13 июня экспортировала 39,586 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Из этого объема 1,214 млн тонн было отгружено в этом месяце. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Подробности

По состоянию на 12 июня прошлого года общий объем отгрузок составил 48,381 млн тонн, из которых 1,449 млн тонн было экспортировано в июне.

С начала текущего сезона Украина экспортировала:

пшеницы — 15,392 млн тонн (в июне — 495 тыс. тонн),

ячменя — 2,312 млн тонн (7 тыс. тонн),

ржи — 10,8 тыс. тонн (0),

кукурузы — 21,289 млн. тонн (713 тыс. тонн).

Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 13 июня оценивается в 67,5 тыс. рублей. тонн (в июне — 2,5 тыс. тонн), в том числе пшеничного — 63 тыс. тонн. тонн (2,4 тыс. тонн).

По состоянию на конец марта Украина экспортировала 32,389 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2024/25 маркетингового года. Только в марте было отгружено 3,206 млн. тонн.