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12 июня 2025, 18:22 Читати українською

Инфляция в Румынии подскочила к годовому максимуму, лей достиг рекордно низкого уровня

Инфляция в Румынии ускорилась в мае после того, как падение лея до рекордно низкого уровня во время недавнего политического кризиса привело к росту цен на товары и услуги. Об этом пишет Bloomberg.

Инфляция в Румынии ускорилась в мае после того, как падение лея до рекордно низкого уровня во время недавнего политического кризиса привело к росту цен на товары и услуги.
Фото: depositphotos

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Подробности

Потребительские цены выросли на 5,5% по сравнению с прошлым годом по сравнению с 4,9% в предыдущем месяце, сообщило в четверг статистическое управление Бухареста. Это выше средней отметки в 5,3% в опросе Bloomberg и является самым высоким показателем с апреля прошлого года. Цены выросли на 0,5% ежемесячно.

Черноморская страна стремится вернуть доверие инвесторов после месяцев политических ссор, спровоцировавших распродажу рыночных активов и усиливших необходимость сокращения наибольшего бюджетного дефицита в Европейском Союзе.

Более слабый лей влияет на потребительские цены, поскольку многие расходы, такие как телекоммуникационные услуги и арендная плата, привязаны к евро.

Четыре основных партии, ведущие переговоры по формированию нового правительства, все еще должны преодолеть разногласия относительно того, как сократить расходы и увеличить государственные доходы. Губернатор Мугур Исереску заявил на этой неделе, что решение фискальных рисков важно для защиты экономического развития и устойчивости Румынии.

Центральный банк прогнозирует инфляцию на уровне 4,6% к концу этого года и удерживал базовую процентную ставку на уровне 6,5% почти год, чтобы помочь сдержать рост цен. Дефицит бюджета, вероятно, превысит целевой показатель в этом году, который установлен на уровне 7% от объема экономического производства, даже при условии дополнительных мер от нового правительства.

Между тем, центральный банк в течение последних трех недель пытался снизить рыночные процентные ставки путем вливания ликвидности. Сумма, предоставленная коммерческим кредиторам на этой неделе, была наименьшей из трех репо аукционов, что сигнализирует об уменьшении дефицита средств на межбанковском рынке.

Внутренние государственные облигации возобновились после президентских выборов, но облегчение исчезло, и доходность 10-летних облигаций сейчас торгуется на уровне около 7,5%.

Исереску заявил в прошлом месяце, что политики будут рассматривать дальнейшее снижение процентных ставок только после возвращения рыночной и политической стабильности, а также после того, как межбанковские ставки упадут ниже уровня 6,5% ключевой ставки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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