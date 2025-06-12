ЕС открыл свой рынок для украинских семян подсолнечника, рапса и свеклы

Совет Европейского Союза признал эквивалентность украинских стандартов производства семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои европейским требованиям. Об этом сообщила пресс-служба Совета Е С 12 июня, пишет « Минфин ».

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Согласно этому решению, семена указанных культур, произведенные в Украине, смогут попасть на рынок ЕС. Это означает, что базирующиеся в ЕС компании смогут диверсифицировать свои районы производства семян. Новые правила также будут способствовать поддержке непрерывных поставок высококачественных семян в ЕС.

«Решение предоставляет эквивалентность семян свеклы, подсолнечника, брюквы и сои, произведенных и сертифицированных в Украине, семян кормовых растений, произведенных в Республике Молдова и официально сертифицированных ее органами, а также соответствующим полевым проверкам, которые проводятся. экспертизы, идентификации и контроля семян, которые применяются к семенам, собранным в ЕС», — отмечается в сообщении.

Решение вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале ЕС.