За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 992750 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 июня: 930 российских оккупантов, 3 танка и 95 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 992750 (+930) человек,
- танков — 10887 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 22680 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 28750 (+39) ед,
- РСЗО — 1406 (+4) ед,
- средства ПВО — 1177 (+1) ед,
- самолетов — 413 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 39019 (+95),
- крылатые ракеты — 3271 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 50812 (+82) ед,
- специальная техника — 3907 (+0)
Источник: Минфин
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