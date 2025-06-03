Участие в картельном сговоре: ЕК оштрафовала Glovo и Delivery Hero на 329 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала компании Glovo и Delivery Hero на общую сумму 329 млн евро за участие в картеле в секторе онлайн доставки еды. Об этом сообщил регулятор в понедельник, 2 июня, пишет Лига.

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По результатам расследования, начатого в июле 2024 года, ЕК пришла к выводу, что компании распределяли рынки, обменивались конфиденциальной информацией и договаривались не переманивать сотрудников.

«Это первое решение, в котором Комиссия обнаруживает картель на рынке труда, и впервые, когда она санкционирует антиконкурентное использование миноритарной доли конкурентного бизнеса», — говорится в сообщении.

Напомним

Delivery Hero и Glovo — две крупнейшие компании по доставке пищи в Европе. Они доставляют еду (приготовленную в ресторане или профессиональной кухне), бакалею и другие розничные (непродовольственные) товары клиентам, заказывающим их через приложение или вебсайт.

В июле 2018 года немецкая Delivery Hero приобрела миноритарный неконтрольный пакет акций испанской Glovo и постепенно увеличивала эту долю путем дальнейших инвестиций. В июле 2022 года Delivery Hero приобрела единоличный контроль над Glovo.

Комиссия установила, что с июля 2018 года по июль 2022 года Delivery Hero и Glovo постепенно устраняли конкурентные ограничения между двумя компаниями и заменяли конкуренцию многоуровневой антиконкурентной координацией.

Такие действия компаний нарушают правила ЕС по конкуренции, запрещающие картели и ограничительную деловую практику (статья 101 Договора о функционировании Европейского Союза и статья 53 Соглашения о ЕЭС).

Delivery Hero получила штраф в размере 223,29 млн. евро, тогда как Glovo оштрафована на 105,73 млн. евро.

В ЕК добавили, что размер штрафа был снижен на 10%, поскольку обе компании признали вину.