Укрэксимбанк заработал 2,4 млрд грн чистой прибыли за первый квартал

Государственный Укрэксимбанк в январе-марте 2025 года получил чистую прибыль в размере 2,4 миллиарда гривен, что на 26% (508,6 миллиона гривен) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на отчетность банка.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые показатели

Чистый процентный доход банка вырос на 42,5% (686,5 миллиона гривен) и составил 2,3 миллиарда гривен, а чистый комиссионный доход увеличился на 4,4% (12,6 миллиона гривен), достигнув 301,4 миллиона гривен.

Изменения в активах и обязательствах

Общие активы «Укрэксимбанка» за первый квартал выросли на 0,3% (945,5 миллиона гривен) до 292 миллиарда гривен, тогда как общие обязательства уменьшились на 0,4% (1 миллиард гривен), составив 278,8 миллиарда гривен.

Средства клиентов и банков

Объем средств клиентов в банке увеличился на 1,3% (3,26 миллиарда гривен) и достиг 247,3 миллиарда гривен, в то время как средства банков сократились на 17% (393 миллиона гривен), составив 1,92 миллиарда гривен.

Рост капитала

За этот период Укрэксимбанк нарастил собственный капитал на 17,6% (1,9 миллиарда гривен), доведя его до 13,3 миллиарда гривен.