Китайские банки сократили долю доллара в кредитовании развивающихся стран

После 2022-ого года китайские банки изменили валютную структуру своих кредитов развивающимся странам: доля долларовых ссуд снизилась за счет роста юаневых, пишут экономисты Федеральной резервной системы США (ФРС).

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Что говорят экономисты

Хотя в последние годы обострилась дискуссия о роли доллара в экономике, большинство статистических показателей по-прежнему указывают на доминирование американской валюты.

Исключением оказались данные о трансграничном банковском кредитовании развивающихся рынков в долларах: на начало 2024 года оно сократилось почти на 10% за два года. В отличие от более широких показателей кредитования (развивающихся стран во всех валютах и трансграничное в долларах), его снижение в 2022-ом году не было кратковременным и продолжилось в следующие годы.

Так, в 2023 году после того, как Центробанки-эмитенты других резервных валют (ими признаны евро, йена, фунт, швейцарский франк) повысили ключевые ставки вслед за ФРС, общее долларовое межстрановое кредитование в целом восстановилось.

Исключением стали развивающиеся страны Азии — с начала 2022 года по второй квартал 2023 года заграничные банки сократили на 16% долларовые кредиты региону. Доля доллара в трансграничном кредитовании развивающихся стран в последние годы падала в Азии быстрее, чем в остальных регионах. При этом они были «в значительной степени» компенсированы кредитами в «нерезервных» валютах.

«Согласно нашему анализу как общедоступной, так и закрытой банковской статистики Банка международных расчетов (BIS), это во многом связано с изменением валютной структуры зарубежного кредитования китайскими банками», — считают экономисты ФРС.

По конфиденциальным данным BIS, доля китайских банков в кредитовании развивающихся стран в 2021 году достигла около 26% в мире и около 35% в Азии.

Доля доллара в китайских трансграничных кредитах медленно сокращалась и до 2022 года: банки КНР немного быстрее наращивали размер ссуд в других валютах.

Однако после первого квартала 2022 года кредитование в долларах заметно сократилось одновременно с ростом выдач в нерезервных валютах. В результате, изменилась валютная структура китайских кредитов, но не их суммарный размер. Большая часть этого валютного сдвига произошло засчет юаней: доля национальной валюты в китайском кредитовании выросла вдвое с 2021 года, до 40%.

По мнению экспертов ФРС, к «фактической дедолларизации» новых кредитов развивающимся странам привели два совпавших по времени события. Во-первых, рост процентных ставок в США и еврозоне поставил китайские банки в «уникальное положение».

Среди крупных международных кредиторов, их затраты на внутреннюю валюту были одними из самых низких. Во-вторых, Китай мог намеренно ускорить уход от доллара в своих международных транзакциях — давнее желание политиков страны усилилось после западных санкций против россии.

В последнее десятилетие Китай стал крупнейшим международным кредитором развивающихся стран: с 2016 года он обходит Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и 22 страны Парижского клуба кредиторов.

На пике, в 2021 году, совокупный объем его зарубежных кредитов превышал $1 трлн.