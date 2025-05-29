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29 мая 2025, 12:30 Читати українською

Стейблкоины: руководство для новичков

В странах с нестабильной экономикой стейблкоины — цифровые активы, привязанные к фиатным валютам — становятся популярной альтернативой доллару США. В Украине, на фоне военного положения и валютных ограничений, USDT и USDC все чаще используются, как средство сохранения стоимости и удобный инструмент для международных расчетов. Что такое стейблкоины, почему они стали такими популярными у украинцев, и как безопасно ими пользоваться?

В странах с нестабильной экономикой стейблкоины — цифровые активы, привязанные к фиатным валютам — становятся популярной альтернативой доллару США.

Что такое стейблкоины и почему они стабильные

Стейблкоины — это криптовалюта, которая сохраняет стабильную стоимость благодаря привязке к активам, таким как доллар США, евро или золото. Они сочетают преимущества цифровых активов — скорость, прозрачность, децентрализацию — с ценовой стабильностью традиционных денег.

Самый распространенный тип — это стейблкоины, полностью обеспеченные резервами. Например, каждый токен USDC или USDT соответствует одному доллару, который хранится на счетах эмитента. Существуют алгоритмические стейблкоины, у которых нет прямого обеспечения, но они поддерживают стабильность через регулирование эмиссии с помощью смарт-контрактов. Есть также стейблкоины (например, USDY), которые являются своего рода токенизированными паевыми инвестиционными фондами и позволяют зарабатывать проценты на своих сбережениях, не подвергаясь волатильности, обычно связанной с криптовалютами.

Почему украинцы выбирают стейблкоины

После начала полномасштабной войны в Украине НБУ ограничил операции с валютой и транзакции за границу. В условиях, когда доступ к фиатному доллару был затруднен, стейблкоины стали спасительной альтернативой — позволяя украинцам свободно хранить, переводить и обменивать средства без банковских барьеров.

В частности, USDT стал самым распространенным цифровым активом среди украинских госслужащих, что видно из их деклараций в 2024 году. Это свидетельствует не только о росте доверия к криптовалютам, но и о том, что стейблкоины стали «новой наличностью» в эпоху цифровой трансформации.

Как их используют

Стейблкоины дают пользователям широкую функциональность:

  • Защита от волатильности. В периоды колебаний рынка инвесторы временно хранят капитал в стейблкоинах.
  • Международные переводы. Фрилансеры, предприниматели и волонтеры пользуются USDT для отправки средств за границу без комиссий банков.
  • Торги на децентрализованных биржах. Для доступа к DeFi-пространству часто нужно иметь именно стейблкоины.
  • Сохранение покупательной способности. Они становятся заменой доллару в нестабильных экономиках.
  • Депозиты. Некоторые платформы позволяют получать доход (около 4% годовых), размещая USDT или USDC на депозитах.
  • Доступ к золоту в цифровой форме. Стейблкоины (Tether Gold) позволяют инвестировать в реальный золотовалютный эквивалент, не выходя из криптопространства. Это решение для тех, кто ценит стабильность и традиционную ценность драгоценных металлов.

По данным Visa, общий объем транзакций в стейблкоинах вырос с $523 млрд в марте 2024 года до более $671 млрд в марте 2025-го — почти на треть.

Почему важно наличие надежного кошелька для хранения стейблкоинов

Чтобы пользование стейблкоинами было не только удобным, но и безопасным, нужно ответственно подойти к выбору криптокошелька. Один из таких вариантов — Gem Wallet.

Gem Wallet — некастодиальный кошелек, работающий без посредников напрямую с блокчейном. Это означает, что только у вас есть доступ к вашим средствам. Хотя для оплаты транзакций в блокчейне нужно иметь небольшое количество нативных токенов (например, TRX или ETH), это часто более выгодно, чем биржевые аккаунты, где комиссии могут быть завышенными и фиксированными.

Среди ключевых преимуществ Gem Wallet:

  • Безопасность. Некастодиальность, открытый код, защита от мошеннических транзакций и верификация токенов гарантируют, что вы не наткнётесь на подделки или манипуляции. Очень важный фактор для сотен тысяч активных пользователей Gem.
  • Поддержка более 100 различных блокчейнов. Работает с USDT TRC20, TON, RLUSD и другими.

  • «Умный поиск» активов — инновационная разработка команды Gem Wallet, позволяющая легко находить необходимые активы. Даже пожилые пользователи смогут найти USDT TRC20 или USDT TRON, чтобы получить перевод от родных.
  • Удобство. Генерация QR-кодов для отправки средств, поддержка WalletConnect, DEX-агрегатор для выгодного курса.
  • Функциональность. Возможность инвестировать в DeFi-активы, использовать платформу для трейдинга или стейкинга.

  • Конфиденциальность. Встроенные инструменты конфиденциальности защищают историю транзакций и личную информацию от посторонних глаз. Gem не отслеживает личную информацию пользователя, которая могла бы связать его с кошельком или установить баланс активов. Для создания криптовалютного кошелька Gem Wallet не нужен даже e-mail.

Gem Wallet — это инструмент для тех, кто ценит контроль, удобство и безопасность в мире цифровых финансов.

Вывод: практичность цифрового доллара и ответственный выбор кошелька

USDT и USDC уже стали повседневным финансовым инструментом для миллионов украинцев. Они сохраняют стоимость, позволяют переводить средства без ограничений и становятся альтернативой фиатным валютам в нестабильные времена.

Однако эффективность пользования стейблкоинами зависит не только от самого токена, но и от инструмента, с помощью которого вы им пользуетесь. Выбирая надежный и функциональный кошелек, например, Gem Wallet, вы получаете контроль над своими средствами, защиту от мошенничества и удобный доступ к миру криптовалют. И все это — без лишних посредников и с максимальной безопасностью.

Источник: Минфин
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