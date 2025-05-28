Богачи массово вывозят золото в Сингапур

Состоятельные люди все чаще сохраняют золото за пределами своих стран — главным образом в Сингапуре, который считается безопасной юрисдикцией. Об этом сообщает CNBC.

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Издание отмечает, что только за первые четыре месяца 2025 года спрос на хранение золота и серебра в сингапурском хранилище The Reserve вырос на 88%, а продажа слитков — на 200%.

Хранилище находится недалеко от аэропорта Сингапура. Там уже хранятся драгоценные металлы на сумму около $1,5 млрд.

«Идея размещения физического металла в безопасной юрисдикции, такой как Сингапур, со сторонами, которым они могут доверять, становится большой тенденцией сегодня», — пояснил основатель The Reserve Грегор Грегерсен.

По его словам, 90% новых клиентов из-за рубежа. Люди опасаются торговых войн, падения рынков и нестабильности.

Сингапур привлекает не только стабильностью, но и удобным расположением — его называют «Женевой Востока». Это политическая и экономически безопасная страна, где легко транспортировать золото. Основным конкурентом остается Дубай, однако тамошние бюрократические процедуры сдерживают часть инвесторов.

На фоне роста напряжения между США и Китаем цены на золото недавно достигли исторических максимумов. Некоторые аналитики прогнозируют, что на следующий год унция может стоить до $5000.

Грегерсен также отмечает, что богачи все реже доверяют «бумажному золоту», поскольку оно связано с рисками контрагентов и геополитикой. Физическое владение уменьшает эти опасности.