За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 983 890 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 мая: 1050 российских оккупантов, 4 танка и 65 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 983890 (+1050) человек,
- танков — 10864 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 22644 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 28355 (+18) ед,
- РСЗО — 1397 (+0) ед,
- средства ПВО — 1171 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 37918 (+65),
- крылатые ракеты — 3265 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 49959 (+52) ед,
- специальная техника — 3902 (+0)
Источник: Минфин
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