2025 год может стать переломным для рынка сельскохозяйственных земель, в частности, благодаря значительному росту спроса и потенциальному выходу на рынок иностранных инвесторов. Об этом заявил Александр Черный, соучредитель Zeminvest, Dobrozem и «Первый земельный инвестиционный фонд» во время состоявшегося в Киеве 24 мая Invest Talk Summit.
2025 год: станет ли он переломным для рынка земли в Украине — прогноз от Zeminvest
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С момента открытия рынка земли в 2021 году, несмотря на сложные условия и полномасштабную войну, цена на землю показывает стабильный рост. Средневзвешенная цена, которая на старте колебалась от $1200 до $1600 за гектар, сегодня составляет $2 200-$2 300.
По словам Черного, это свидетельствует о стрессоустойчивости аграрного сектора и неизменном интересе к земле как базовому активу.
Отложенный спрос и рост цен
Одним из ключевых факторов, определяющих динамику рынка, является значительный отложенный спрос. Хотя рынок проторговался всего на 3% от прогнозируемых 5% (что составляет около 1 миллиона гектаров), многие потенциальные инвесторы ждут окончания войны и более понятных условий. Это формирует так называемый рынок продавца, где спрос превышает предложение качественной земли.
«По окончании войны мы чувствуем, что столкнемся со значительным ростом спроса, что приведет к росту цены», — прогнозирует Черный.
Он отмечает, что в будущем на продажу может выходить земля с относительно более низкой текущей арендной доходностью, но параллельно будет расти и арендная плата, хотя и с опозданием на год-два.
Факторы влияния на рынок в 2025 году
По его прогнозам, на цену и динамику рынка земли в ближайшей перспективе будут влиять несколько факторов:
- Институциональное формирование рынка: рынок инвестирования в сельскохозяйственную землю становится более организованным, появляются инвестиционные стратегии, законодательные практики и инфраструктура.
- Активизация агрохолдингов: С открытием второго этапа земельного рынка в 2024 году, разрешившего юридическим лицам и физическим лицам покупать до 10 000 гектаров, наблюдается оживление со стороны агропредприятий. 2024 был финансово успешным для агропроизводителей, что позволило им чаще покупать землю, усиливая давление на предложение.
- Возможности для иностранных инвесторов: Хотя закон Украины запрещает участие иностранцев в покупке сельскохозяйственной земли, движение Украины в Евросоюз и обсуждение закона о двойном гражданстве могут привести к выходу иностранцев на рынок в среднесрочной перспективе. Это значительно усугубит конкуренцию и давление на цену.
- Доступное кредитование: Пока банки неохотно кредитуют покупку сельскохозяйственной земли. Однако ожидается, что со временем Нацбанк и коммерческие банки разработают более доступные механизмы кредитования, что также повлияет на спрос и предложение.
Таким образом, 2025 год обещает быть динамичным для украинского рынка земли с потенциалом значительного роста цен и дальнейшего развития инвестиционных возможностей.
О Invest Talk Summit
24 мая 2025 года в Киеве прошла конференция Invest Talk Summit. Организатором мероприятия выступили minfin.com.ua и finance.ua.
Более 25 приглашенных спикеров Invest Talk Summit в течение девяти часов обсуждали темы: торговые войны, падение глобальных фондовых рынков, экономическая неопределенность и новые геополитические вызовы и как частному инвестору в таких условиях сохранить свои деньги и приумножить капитал.
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