2025 год: станет ли он переломным для рынка земли в Украине — прогноз от Zeminvest

2025 год может стать переломным для рынка сельскохозяйственных земель, в частности, благодаря значительному росту спроса и потенциальному выходу на рынок иностранных инвесторов. Об этом заявил Александр Черный, соучредитель Zeminvest , Dobrozem и «Первый земельный инвестиционный фонд» во время состоявшегося в Киеве 24 мая Invest Talk Summit.

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С момента открытия рынка земли в 2021 году, несмотря на сложные условия и полномасштабную войну, цена на землю показывает стабильный рост. Средневзвешенная цена, которая на старте колебалась от $1200 до $1600 за гектар, сегодня составляет $2 200-$2 300.

По словам Черного, это свидетельствует о стрессоустойчивости аграрного сектора и неизменном интересе к земле как базовому активу.

Отложенный спрос и рост цен

Одним из ключевых факторов, определяющих динамику рынка, является значительный отложенный спрос. Хотя рынок проторговался всего на 3% от прогнозируемых 5% (что составляет около 1 миллиона гектаров), многие потенциальные инвесторы ждут окончания войны и более понятных условий. Это формирует так называемый рынок продавца, где спрос превышает предложение качественной земли.

«По окончании войны мы чувствуем, что столкнемся со значительным ростом спроса, что приведет к росту цены», — прогнозирует Черный.

Он отмечает, что в будущем на продажу может выходить земля с относительно более низкой текущей арендной доходностью, но параллельно будет расти и арендная плата, хотя и с опозданием на год-два.

Факторы влияния на рынок в 2025 году

По его прогнозам, на цену и динамику рынка земли в ближайшей перспективе будут влиять несколько факторов:

Институциональное формирование рынка: рынок инвестирования в сельскохозяйственную землю становится более организованным, появляются инвестиционные стратегии, законодательные практики и инфраструктура.

рынок инвестирования в сельскохозяйственную землю становится более организованным, появляются инвестиционные стратегии, законодательные практики и инфраструктура. Активизация агрохолдингов: С открытием второго этапа земельного рынка в 2024 году, разрешившего юридическим лицам и физическим лицам покупать до 10 000 гектаров, наблюдается оживление со стороны агропредприятий. 2024 был финансово успешным для агропроизводителей, что позволило им чаще покупать землю, усиливая давление на предложение.

С открытием второго этапа земельного рынка в 2024 году, разрешившего юридическим лицам и физическим лицам покупать до 10 000 гектаров, наблюдается оживление со стороны агропредприятий. 2024 был финансово успешным для агропроизводителей, что позволило им чаще покупать землю, усиливая давление на предложение. Возможности для иностранных инвесторов: Хотя закон Украины запрещает участие иностранцев в покупке сельскохозяйственной земли, движение Украины в Евросоюз и обсуждение закона о двойном гражданстве могут привести к выходу иностранцев на рынок в среднесрочной перспективе. Это значительно усугубит конкуренцию и давление на цену.

Хотя закон Украины запрещает участие иностранцев в покупке сельскохозяйственной земли, движение Украины в Евросоюз и обсуждение закона о двойном гражданстве могут привести к выходу иностранцев на рынок в среднесрочной перспективе. Это значительно усугубит конкуренцию и давление на цену. Доступное кредитование: Пока банки неохотно кредитуют покупку сельскохозяйственной земли. Однако ожидается, что со временем Нацбанк и коммерческие банки разработают более доступные механизмы кредитования, что также повлияет на спрос и предложение.

Таким образом, 2025 год обещает быть динамичным для украинского рынка земли с потенциалом значительного роста цен и дальнейшего развития инвестиционных возможностей.

О Invest Talk Summit

24 мая 2025 года в Киеве прошла конференция Invest Talk Summit. Организатором мероприятия выступили minfin.com.ua и finance.ua.

Более 25 приглашенных спикеров Invest Talk Summit в течение девяти часов обсуждали темы: торговые войны, падение глобальных фондовых рынков, экономическая неопределенность и новые геополитические вызовы и как частному инвестору в таких условиях сохранить свои деньги и приумножить капитал.