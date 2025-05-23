Агропродукция из Украины: ЕС вводит квоты на уровне 7/12 от годовых объемов

Европейский Союз решил возобновить квоты на ряд украинских сельскохозяйственных товаров, отмененных в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году для поддержки украинских фермеров. Обновленные ограничения вступят в силу 6 июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Европейскую комиссию.

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Отмечается, что квоты являются временной мерой и блок работает над пересмотром углубленной и всеобъемлющей зоны торговли между ЕС и Украиной. Квоты, доступные к концу 2025 года, составят 7/12 от обычных годовых объемов.

Ни одно государство-член не выступило против этого решения. Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия и Литва воздержались.

Для украинской экономики экспорт сельскохозяйственной продукции критически важен. Упрощенный доступ к рынкам ЕС стал существенной поддержкой для украинских фермеров, столкнувшихся с серьезными испытаниями — от блокирования основного морского экспортного маршрута до проблем с производством из-за минирования и мобилизации.

Однако наплыв относительно дешевых украинских товаров на европейский рынок вызвал протесты со стороны фермеров в Польше, Венгрии и Словакии.

В свою очередь, это спровоцировало политическое противостояние по поводу протекционистских мер между соседними странами, некоторые из которых, например Польша, ранее были сильными союзниками.