Официальный курс: НБУ снизил гривну на шесть копеек

Национальный банк Украины установил на 23 мая 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,49 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 23 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,92 грн (на 22 мая курс был установлен на уровне 46,91 грн). Европейская валюта подорожала на 1 копейку.

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