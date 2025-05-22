Крупнейший банк Грузии запретил россиянам покупать предметы роскоши

Крупнейший банк Грузии — Bank of Georgia (BoG) — запретил своим клиентам с российским гражданством покупать предметы роскоши дороже 300 евро . Об этом сообщает РБК-россия со ссылкой на письмо банка в адрес клиента.

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Позиция банка

В банке объяснили ограничение необходимостью соблюдать международные санкции, запрещающие поставки в россию предметов роскоши, которые дороже указанной суммы. В то же время, BoG просит отдельно связаться с ним, если клиент из россии сменил резидентство.

Представитель банка подтвердил введение таких ограничений, объяснив это требованием регулятора. Он уточнил, что блокировка операций по покупке предметов роскоши на сумму свыше 300 евро будет производиться автоматически по МСС-коду продавца.

До этого россияне сталкивались с тем, что не могли купить предметы роскоши в бутиках Рима, Ниццы и Дубая, но такие случаи носили эпизодический характер. Теперь санкции по запрету на продажу предметов роскоши россиянам впервые будет контролировать банк, отмечает РБК.

Напомним

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Евросоюз запретил поставки в россию автомобилей и предметов роскоши стоимостью более 300 евро. Такие товары запрещено продавать как физическим, так и юридическим лицам в рф и «для использования в россии».