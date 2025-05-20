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20 мая 2025, 14:36 Читати українською

В Великобритании выросло количество миллиардеров

В Великобритании выросло количество миллиардеров — с 15 в 1990 году до 165 в 2024 году, в то же время неравенство в распределении общего богатства значительно углубилось. Об этом говорится в исследовании Equality Trust, пишет The Guardian.

В Великобритании выросло количество миллиардеров — с 15 в 1990 году до 165 в 2024 году, в то же время неравенство в распределении общего богатства значительно углубилось.
Фото: depositphotos

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В исследовании Equality Trust, приуроченном к публикации «Списка богачей» Sunday Times, также обнаружено, что миллиардеры стали «абсурдно» богаче — их среднее богатство выросло более чем на 1000% за тот же период.

50 самых богатых семей Великобритании сейчас обладают большим богатством, чем беднейшая половина населения, насчитывающая более 34 миллионов человек. В 2024 году два богатейших миллиардера Великобритании имели больше богатства, чем все миллиардеры списка 1990 года вместе взятые.

«Наш анализ также показывает вампирскую природу чрезмерного богатства, абсолютно несовместимого со здоровьем и благополучием нации», — сказала Прия Сахни-Николас, соисполнительный директор Equality Trust.

«Недвижимость, наследие и финансы составляют более половины нынешнего богатства миллиардеров — это источники, которые влекут за собой масштабное разрушение планеты и общин».

«Возмутительный рост богатства богатейших британцев связан с тем, что они наживаются на трудностях общества, нанося ему дополнительный ущерб и подрывая усилия правительств по декарбонизации, равномерному распределению роста вне Лондона, преодолению жилищного кризиса, развитию новых — зачастую более экологических — отраслей и укреплению общин.

«Проблема чрезмерного богатства — действительно экзистенциальная; для нашего выживания нам нужно серьезно изменить экономические структуры и разработать политики, которые положат конец существованию миллиардеров».

Юлия Дэвис, член организации организации Patriotic Millionaires UK, сказала, что попадание в список богачей должно быть поводом для стыда. «Этот процесс всасывания богатства в руки все меньшего количества людей прямо вредит всем. Эти люди не заслуживают такого уровня богатства — просто так сложилось, что одни накапливают невероятное состояние, а другие — нет, хотя и учат наших детей и поддерживают медицинскую систему».

Дэвис добавила, что называть богачей «создателями рабочих мест» — неправильно. «Я называю их уничтожителями рабочих мест, потому что когда бизнесы концентрируются в руках меньшинства, это уничтожает малый и средний бизнес, который не может конкурировать с сетями, демпингующими цены».

«К тому же они так эффективно оптимизируют налоги, что платят гораздо меньше простых граждан или предпринимателей малого и среднего бизнеса».

Она также отметила, что это не единственно возможный путь. «Богатство можно использовать для дальнейшего накопления или для решения многочисленных проблем, с которыми сталкивается общество».

«Желание постоянно обогащаться за счет общества — не врожденная черта богатства. Это не что-то неизбежное — это выбор».

Фернанда Балата, политическая экономистка из New Economics Foundation и автор исследования Exploring An Extreme Wealth Line, сказала, что Великобритания пошла по пути экономической нестабильности, отдав предпочтение сверхбогатым. И это, по ее словам, «не случайность».

«Сейчас существует тесная связь между богатыми и властными, и это влияет даже на государственные институции», — отметила она. «По этой причине политики все чаще вынуждены полагаться на ложь и ложные нарративы, чтобы поддерживать существующую систему».

Впрочем, Балата добавляет, что есть надежда. «Существует широкий консенсус, что чрезмерное неравенство в богатстве наносит обществу многочисленный ущерб».

По ее мнению, политики должны рассматривать чрезмерное богатство как отдельную проблему. «Нам нужен предел чрезмерного богатства — точка, в которой избыток становится общественно вредным».

Доктор Бенджамин Типпет, преподаватель экономики и неравенства в богатстве в Королевском колледже Лондона, смоделировал, сколько могла бы собрать 2% налоговая ставка для тех, кто в списке богачей, если бы она действовала с середины 90-х.

«Я обнаружил, что 2% налог на богатство для резидентов Великобритании из списка богачей мог бы приносить примерно 6 миллиардов фунтов ежегодно — в общей сложности 155 миллиардов фунтов», — сказал он. «Инвестированные эти средства сегодня составляли бы примерно 325 миллиардов — более 11 000 фунтов на каждое домохозяйство. Это значимый государственный фонд. И даже с этим налогом доля богатства богатейших — топ 0,001% — все равно выросла бы».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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