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20 мая 2025, 12:45 Читати українською

5 лучших мем-монет, которые могут обогнать SHIB и PEPE в этом рыночном цикле

На фоне постоянных колебаний рынка криптовалют появляется новая волна мем-монет. Эти цифровые активы, вдохновленные интернет-культурой, набирают значительную популярность как среди трейдеров, так и среди энтузиастов. Некоторые новички демонстрируют потенциал, чтобы в этом рыночном цикле превзойти по популярности и стоимости таких признанных фаворитов, как Shiba Inu и PEPE. Откройте для себя пять лучших мем-монет, которые могут изменить динамику рынка.

На фоне постоянных колебаний рынка криптовалют появляется новая волна мем-монет.

Прогноз цены XYZVerse ($XYZ): возможен ли 30-кратный скачок?

XYZVerse вышел на рынок мем-монет в то время, когда токены, созданные сообществом, продолжают доминировать в спекулятивной торговле. Рост мем-монет, таких как PEPE, Dogwifhat и Bonk, доказывает, что сильный брендинг, вирусный маркетинг и вовлеченность сообщества могут привести к огромным прибылям.

Более широкие настроения рынка также играют ключевую роль в потенциале XYZVerse. Поскольку сезон альткойнов вот-вот начнется, мем-монеты с более низкой капитализацией вызывают повышенный интерес инвесторов. Учитывая, что XYZVerse все еще находится в предпродаже, он может выиграть от этой волны, если обеспечит стратегические листинги на биржах и поддержит ажиотаж в сообществе после запуска.

Ключевые преимущества XYZVerse на текущем рынке:

  • Сильный брендинг благодаря партнерству со спортивными организациями и инфлюенсерами, расширяющий его привлекательность
  • Дефляционный механизм (сжигание 17,13% токенов) для снижения давления предложения
  • Распределение ликвидности (15%) для поддержки стабильности после запуска
  • Стимулы для сообщества (10%) для поощрения участия и удержания
  • Прогноз цены $XYZ
  • Текущая цена предпродажи: $0,003333
  • Прогнозируемая цель после предпродажи: $0,10 (согласно оценкам проекта)
  • Потенциальный ATH (первые 1−2 недели после запуска): 0,15−0,25 доллара (если спрос резко возрастет и листинг вызовет FOMO)
  • Долгосрочный потенциал (6−12 месяцев): 0,20−0,40 доллара (если проект заключит крупные партнерства и будет листинг)

Купите $XYZ рано, чтобы увеличить его прибыльность

Реалистичные ожидания: достигнет ли XYZ 0,10 доллара?

30-кратный скачок от предпродажи до 0,10 доллара возможен, но зависит от следующих факторов:

Сильные листинги на биржах— если XYZVerse появится на крупных CEX-платформах, таких как KuCoin,OKX или Binance, его цена может взлететь в день запуска.

Устойчивый рост сообщества— мем-монеты нуждаются в вирусной динамике. Если XYZVerse реализует партнерства со спортивными инфлюенсерами, это может привести к массовому вовлечению социальных сетей.

Рыночные условия— если биткойн и альткойны останутся в бычьем тренде, спекулятивные активы, такие как XYZVerse, как правило, выигрывают.

Возможен ли рост $XYZ на 3000%?

XYZVerse имеет все составляющие для успешного запуска, но его долгосрочный успех зависит от реализации. Если команда обеспечит эффективный маркетинг, листинг на крупных биржах и реальное вовлечение сообщества, цель в 0,10 доллара, что составляет около 3000% от текущей цены, может быть достижима.

Инвестируйте в $XYZ до его роста

FARTCOIN производит большой шум: смесь веселья и криптовалюты на Solana

FARTCOIN — это новый мемкоин на блокчейне Solana, который сочетает в себе интернет-юмор и криптовалютную культуру. Он предлагает игровой опыт, в котором пользователи зарабатывают токены, делясь мемами, шутками или коротким контентом на тему пердежа. Это превращает участие в криптовалюте в веселое и увлекательное занятие.

Отличительной особенностью FARTCOIN является функция «Gas Fee» (плата за газ). Каждая транзакция сопровождается цифровым звуком пердежа, что делает рутинные переводы токенов забавными. Это юмористический отсыл к терминам блокчейна и радость для любителей мемов. Этот забавный проект поддерживается «Terminal of Truth» — движком на базе искусственного интеллекта, который помогает создавать контент и стимулировать вовлеченность сообщества. Сочетая пользовательский контент с ИИ, FARTCOIN превращает вирусный юмор в социальное движение.

На текущем рынке уникальный подход FARTCOIN может привлечь многих. В то время как другие мемкоины набирают популярность, сочетание юмора, искусственного интеллекта и сообщества FARTCOIN может дать ему преимущество. Пока криптовалютный мир ищет следующую большую вещь, эта монета может стать привлекательным и развлекательным вариантом.

PENGU Coin: валюта на основе мемов, объединяющая глобальное сообщество

PENGU — это больше, чем просто монета; это сердце сообщества Pudgy Penguins. Pudgy Penguins покорил мир криптовалют, став культурной иконой с более чем 50 миллиардами просмотров и миллионами подписчиков. От крупных компаний, использующих пингвина в своей рекламе, до появления в рекламных роликах ETF, Pengu стал символом радости и связи. Теперь, с PENGU в качестве официальной монеты, постоянно растущая армия поклонников и миллионы людей, которые каждый день смотрят и делятся Pudgy Penguins, могут присоединиться к The Huddle.

PENGU олицетворяет сообщество, мемы и хорошее настроение. На рынке, где появляются и исчезают многие монеты, PENGU выделяется благодаря сильной поддержке сообщества и культурному влиянию. Его потенциал заключается в объединении людей через общее веселье и позитивный настрой. С учетом криптовалютных трендов, благоприятных для проектов, ориентированных на сообщество, PENGU занимает выгодную позицию. По сравнению с другими монетами, PENGU предлагает не только полезность, но и чувство принадлежности. Поскольку мемы стимулируют онлайн-взаимодействие, такая монета, как PENGU, может стать привлекательным выбором на текущем рынке. Верьте в Pengu. Верьте в пророчество.

AI16Z: DAO на базе искусственного интеллекта, преобразующий венчурный капитал

AI16Z встряхивает мир венчурного капитала, сочетая искусственный интеллект с технологией блокчейн. Запущенная в октябре 2024 года, эта децентрализованная автономная организация (DAO) управляется ИИ-агентом по имени «Марк Айндрессен», вдохновленным известным венчурным инвестором Марком Андрессеном. Марк Айндрессен принимает автономные, основанные на данных инвестиционные решения, стремясь устранить человеческие предубеждения и неэффективность, характерные для традиционных моделей венчурного капитала и DAO. Токен AI16Z занимает центральное место в этой экосистеме, давая держателям право голоса в развитии платформы и служа в качестве токена для транзакций внутри платформы.

Потенциал AI16Z значителен, особенно с учетом того, что ИИ-агенты становятся все более заметными в технологическом ландшафте. Благодаря интеграции ИИ-управления с прозрачностью блокчейна, AI16Z имеет все предпосылки для существенного роста. Его рыночная капитализация уже превысила 2 миллиарда долларов, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов. По сравнению с другими криптовалютами, AI16Z предлагает уникальное сочетание искусственного интеллекта и децентрализации, что соответствует тенденциям отрасли к автоматизации сложных задач. В текущем рыночном цикле, когда инновации играют ключевую роль, AI16Z выделяется как привлекательный вариант для тех, кто хочет инвестировать в будущее венчурного капитала и технологий.

Монета $TRUMP Трампа встряхнула рынок мемов с капитализацией в 9 миллиардов долларов

В преддверии своей инаугурации избранный президент Дональд Трамп сделал громкий ход, запустив новую мем-монету $TRUMP, рыночная капитализация которой взлетела до 15 миллиардов долларов, а затем стабилизировалась на отметке 9 миллиардов. Токен, размещенный на Solana, за сутки после запуска вырос на 300%, на короткое время превысив 75 долларов за монету и вызвав бурные спекуляции как в криптовалютных, так и в политических кругах. Несмотря на то, что монета позиционируется как аполитичная, ее запуск явно согласуется с текущими начинаниями Трампа в области цифрового брендинга и мерчандайзинга.

Монета $TRUMP дебютировала с ограниченным тиражом в 200 миллионов токенов, с долгосрочным планом расширения до 1 миллиарда в течение трех лет. Примечательно, что 80% от общего тиража остается под контролем двух организаций, связанных с Трампом: CIC Digital LLC и Fight Fight Fight LLC. Хотя на сайте токена утверждается, что он «не является инвестицией» или политическим инструментом, время и масштаб его запуска указывают на то, что он является одновременно культурным громоотводом и рискованным экспериментом по слиянию криптовалютного ажиотажа с политической знаменитостью.

Заключение

Монеты типа FART, PENGU, AI16Z и TRUMP выглядят многообещающими, но XYZVerse (XYZ), объединяющий спортивных фанатов, стремится к росту чтобы превзойти PEPE и MOG в бычьем рынке 2025 года.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

Источник: Минфин
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