За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 974770 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 мая: 1040 российских оккупантов, 1 танк и 118 БПЛА
►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 974770 (+1040) человек,
- танков — 10833 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 22562 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 28009 (+29) ед,
- РСЗО — 1387 (+0) ед,
- средства ПВО — 1167 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36503 (+118),
- крылатые ракеты — 3197 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 48988 (+88) ед,
- специальная техника — 3892 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии