ЕИБ предоставит до 35 миллионов евро для кредитования украинского бизнеса через два госбанка

Правительство привлечет до 35 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для кредитования малого и среднего бизнеса через два государственных банка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, первое принятое решение предусматривает поступление в 20 млн евро от ЕИБ для поддержки средне- и долгосрочных кредитов через государственный Приватбанк.

Согласно второму решению, планируется привлечение через ЕИБ до 15 млн евро на кредитование малого и среднего бизнеса через государственный Укрэксимбанк.

«Таким образом даем нашим предпринимателям ресурс для развития, инвестиций и роста», — подчеркнул глава правительства.

Также он добавил, что по программе «Работа выдано более 25 тысяч микрогрантов на развитие собственного дела, что будет способствовать созданию более 46 тысяч рабочих мест для экономики». Кроме того, около 1600 грантов получат ветераны и их родные.