Ощадбанк, Укргазбанк и ПУМБ предоставили 2,8 млрд грн кредита для ОПК в 2024 году

В IV квартале 2024 года Ощадбанк , Укргазбанк и ПУМБ совместно выделили 2,8 миллиарда гривен кредита предприятию оборонно-промышленного комплекса по программе поддержки ВСУ и повышению обороноспособности. Об этом пишет Министерство финансов, передает Интерфакс-Украина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Роль Ощадбанка

Ощадбанк выступил организатором консорциума, что явилось первым случаем такого кредитования для ОПК. Заместитель председателя правления Юрий Кацион отметил: «Ощад, как банк-координатор по этому соглашению, главной задачей создания консорциума определил для себя не столько диверсифицировать риски, сколько создать прецедент привлечения к финансированию предприятий оборонно-промышленного комплекса тех банков, которые не имеют допуска к государственной тайне». Доли банков в кредите не раскрыты.

Общая поддержка ОПК

С начала войны Ощадбанк заключил соглашения в поддержку ОПК на 17,1 миллиарда гривен. В 2024 году Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и ПУМБ выдали 11 кредитов на 21 миллиард гривен, в том числе Ощадбанк — шесть на 9,86 миллиарда, Укрэксимбанк — четыре на 8,25 миллиарда. В 2023 году Ощадбанк выдал кредит на 6,09 миллиарда, а Укрэксимбанк — на 5,98 миллиарда гривен.