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9 мая 2025, 10:47 Читати українською

Invest Talk Summit 2025: ключевые темы и спикеры

Торговые войны, падение рынков, геополитические вызовы — мир расшатывает в разные стороны. Как частному инвестору не только устоять и сберечь свои деньги, но и приумножить капитал? Ответы будем искать вместе — на ежегодной инвестиционной конференции Invest Talk Summit, которая состоится 24 мая в Киеве.

Торговые войны, падение рынков, геополитические вызовы — мир расшатывает в разные стороны.

Вас ждет более 9 часов актуальных обсуждений, выступления известных экспертов по инвестированию, панельные дискуссии и возможность спросить и обсудить все, что беспокоит. Это благоприятное пространство для открытого обмена мнениями, поиска полезных знакомств и возможностей.

Приходите на ивент вместе с коллегами, партнерами, приглашайте друзей, интересующихся актуальными возможностями инвестирования. В таком случае вам будут действовать специальные скидки на билеты — до 20%.

Вход для ветеранов по предварительной регистрации — бесплатный.

Ключевые темы выступлений и дискуссий

Программа Invest Talk Summit 2025 учитывает вызовы времени и охватывает самые актуальные вопросы, которые волнуют частных инвесторов.

  • Антикризисный инвестиционный портфель: оптимальная структура активов
  • Защитные активы: золото, земля, недвижимость, евро или что-нибудь новое?
  • Украинская экономика: курс, инфляция, ВВП — реалистичные прогнозы на год
  • Как понять, что происходит на рынке | Как читать экономические показатели
  • «Как я потерял 30% портфеля ($20 тыс.) за один месяц и почему это только начало кризиса»: кейс розничного инвестора
  • Купить, сдать, застроить: какие сценарии заработка на земле актуальны в 2025 году
  • Разбор ETF-фондов: какие они есть, как выбирать, по каким критериям оценивать

Кроме того, вместе с экспертами обсудим и подискутируем на такие острые темы:

  • Экономический прогноз 2025 года с поправкой на Трампа: как изменятся курсы валют и основные макроэкономические показатели в 2025/2026 годах?
  • Удачи, провалы и уроки: реальные истории инвесторов

На сайте уже есть ориентировочная программа конференции — переходите, чтобы подробнее ознакомиться с темами и спикером.

Спикеры конференции

В этом году среди спикеров известные аналитики, эксперты по международным рынкам, предприниматели, частные инвесторы, ежедневно работающие с рынками, портфелями и рисками. Их советы, кейсы и прогнозы помогут вам увидеть возможности даже во времена турбулентности.

С актуальными темами выступят:

  • Дмитрий Карпиловский — инвестор, предприниматель, идеолог и соучредитель сообщества «УкрИнвестКлуб»
  • Эрик Найман — основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S
  • Владислав Свистунов — управляющий активами в компании группы ICU — «Апинвест»
  • Александр Мортыненко — руководитель департамента корпоративного анализа ICU
  • Тарас Гук — адвокат, ютубер, розничный инвестор
  • Алексей Козырев — финансовый эксперт Minfin.com.ua, Finance.ua и многие другие.

Как стать участником

Присоединиться к Invest Talk Summit можно как офлайн, так и онлайн. Среди преимуществ офлайн-участия — возможность задавать вопросы и получить ответы, безлимитный нетворкинг и новые знакомства во время кофе-брейков.

❗ Событие состоится в Киеве, с соблюдением всех мер безопасности. Локация имеет укрытие. Точный адрес проведения участники получат в электронном письме.

Купите билеты уже сейчас и присоединяйтесь к комьюнити тех, кто не плывет по течению, а ищет рациональные решения и приумножает свой капитал, несмотря на любые преграды.

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Партнеры саммита

Генеральный партнер события — ICU, независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги, депозитарные услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями. В Украине ICU на протяжении 15 лет является крупнейшим брокером по торговле гособлигациями. Группа также лидер рынка управления активами и пенсионными сбережениями.

Среди партнеров также:

Биржевой университет — центр, в котором профессионально учат украинцев зарабатывать на фондовом рынке. В компании работают лекторы-практики с опытом от 7 лет, обучающим принимать инвестиционные решения на базе фактов и аналитики, с полным пониманием каждого своего действия. В центре действует единственная в Украине линейка по курсам 5 уровней сложности.

Zeminvest — сервис земельных инвестиций, который помогает с покупкой, управлением, продажей, разделяет и минимизирует риски инвестиционного актива. Компания гарантирует ежегодные выплаты дохода от инвестиций (арендную плату) и капитализацию 8% годовых в течение первых 3 лет пребывания в инвестиции. В 2023 и 2024 гг. Zeminvest получил награду «Выбор года» в номинации «Лучшая инвестиционная компания». А в 2024 и 2025 — награду FinAwards за «Лучшее инвестиционное предложение года».

AccessFinance Group — группа компаний, работающая на небанковском финансовом рынке Украины с 2014 года и охватывающая все сферы финансовых услуг — от потребительского кредитования до лизинга авто и недвижимости.

Организаторы Invest Talk Summit 2025 — сайты «Минфин» и Finance.ua — искренне благодарны всем спонсорам и информационным партнерам за помощь в организации саммита.

Источник: Минфин
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