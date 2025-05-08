Валютные резервы Китая в апреле выросли до максимума с сентября 2024 года

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в апреле увеличились до максимальных с сентября прошлого года $3,282 трлн по сравнению с $3,241 трлн в предыдущем месяце, говорится в сообщении Народного банка Китая.

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Укрепление юаня

Юань в прошлом месяце укрепился на 0,21% против доллара США, тогда как доллар подешевел на 4,34% против корзины основных валют.

Резервы золота в КНР на конец апреля составляли 73,77 млн унций, увеличившись с 73,7 млн унций месяцем ранее, говорится в сообщении. Китайский Ц Б покупал драгметалл шестой месяц подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $243,6 млрд с $229,6 млрд в конце марта.