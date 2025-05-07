Нацбанк утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2025 году

Национальный банк утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2025 году, которое начинается в июне.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Возобновление стресс-тестирования

Стресс-тестирование — это один из этапов оценки устойчивости банков. В этом году стресс-тестирование пройдет 21 банк, на который приходится более 90% активов банковской системы.

В 2025 году Национальный банк возобновляет стресс-тестирование банков с использованием неблагоприятного сценария. Предварительная оценка устойчивости банков в 2023 году предполагала только расчет показателей деятельности на следующие три года по базовому макроэкономическому сценарию на основе макроэкономического прогноза Национального банка.

Дальнейшее приспособление банков к условиям военного положения, наращивание активности и объемов балансов требует более полной оценки рисков. Стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию позволит определить устойчивость банков к возможным неблагоприятным событиям в будущем.

Неблагоприятный сценарий Национального банка для стресс-тестирования отражает гипотетический достаточно глубокий и затяжной кризис. В основе предположений о глубине кризиса положен опыт стресс-тестирования банков в ЕС. В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария предполагается понижение ВВП на -3,1%. С другими предположениями об изменениях макроэкономических показателей для стресс-тестирования в 2025 году можно ознакомиться по ссылке.

По результатам стресс-тестирования для банков будут определены необходимые уровни достаточности нормативов капитала, что позволит обезопасить их от нарушения нормативных требований и наступления неплатежеспособности даже при кризисных условиях.

Если рассчитанные необходимые уровни достаточности капитала банка окажутся выше нормативных значений показателей, банку нужно будет составить программу капитализации/реструктуризации. Выполнение программы должно обеспечить достижение/соблюдение установленных необходимых уровней достаточности капитала.