За апрель 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 274,7 млрд гривен. Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на Госказначейство.
В апреле в общий фонд госбюджета поступило 274,7 млрд гривен, каждая четвертая гривна — от НДС
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Основные поступления
- 40,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 29,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
- 27,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 40,6 млрд грн, возмещено — 13,0 млрд грн);
- 24,2 млрд грн — акцизного налога;
- 5,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 4,0 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
- 3,2 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 114,3% (+10,4 млрд грн), Государственной таможенной службой — 92,0% (-4,6 млрд грн).
Кроме того, в апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн от НБУ, который ежегодно после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.
Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в апреле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 69,2 млрд. гривен.
В целом, по итогам апреля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 336,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь — апрель 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 856,3 млрд гривен.
Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:
- 159,5 млрд грн — налог на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 112,7 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 168,2 млрд, возмещено — 55,5 млрд грн;
- 107,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
- 105,1 млрд грн — налога на прибыль предприятий;
- 84,2 млрд грн — акцизного налога;
- 16,5 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
- 11,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
При этом исполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 113,2% (+46,4 млрд грн), Государственной таможенной службой — 97,1% (-6,2 млрд грн).
Наряду с Нацбанком, который в апреле этого года перечислил в государственный бюджет 63,9 млрд грн своей прибыли, еще одним важным источником доходов госбюджета стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) — 167,0 млрд гривен.
В целом, по итогам января — апреля 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1 262,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 1550,4 млрд грн, в том числе расходы общего фонда — 1184,8 млрд гривен.
Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе — апреле 2025 года составили 202,9 млрд грн, из которых 54,9 млрд грн поступило в апреле.
По оперативным данным, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — апрель 2025 года составили 604,0 млрд грн, или 104,0% от запланированных на этот период.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 154,0 млрд грн, из них 35,3 млрд грн — в иностранной валюте (642,0 млн долл. США и 188,8 млн евро).
При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 77,3 млрд грн.
Из внешних источников поступило 450,0 млрд грн (или около 10,8 млрд долл. США), в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM — 293,0 млрд грн (или около 7,0 млрд долл. США), в том числе:
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221,0 млрд грн (5,0 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках Исключительной макрофинансовой помощи (в рамках механизма ULCM);
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72,0 млрд грн (1,3 млрд СДР, что эквивалентно 2,5 млрд канадских долларов) поступления средств займа от Правительства Канады (в рамках механизма ULCM);
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138,3 млрд грн (3,1 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;
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16,5 млрд грн (300,5 млн СДР) поступления средств МВФ;
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2,1 млрд грн (50,0 млн долл. США) поступления средств ссуды МБРР в рамках проекта «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE).
При этом платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2025 года составили 225,2 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию — 92,5 млрд грн (73,6% плана).
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