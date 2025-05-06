В апреле в общий фонд госбюджета поступило 274,7 млрд гривен, каждая четвертая гривна — от НДС

За апрель 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 274,7 млрд гривен. Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на Госказначейство.

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Основные поступления

40,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

29,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

27,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 40,6 млрд грн, возмещено — 13,0 млрд грн);

24,2 млрд грн — акцизного налога;

5,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

4,0 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;

3,2 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 114,3% (+10,4 млрд грн), Государственной таможенной службой — 92,0% (-4,6 млрд грн).

Кроме того, в апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн от НБУ, который ежегодно после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.

Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в апреле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 69,2 млрд. гривен.

В целом, по итогам апреля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 336,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь — апрель 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 856,3 млрд гривен.

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:

159,5 млрд грн — налог на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

112,7 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 168,2 млрд, возмещено — 55,5 млрд грн;

107,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

105,1 млрд грн — налога на прибыль предприятий;

84,2 млрд грн — акцизного налога;

16,5 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;

11,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

При этом исполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 113,2% (+46,4 млрд грн), Государственной таможенной службой — 97,1% (-6,2 млрд грн).

Наряду с Нацбанком, который в апреле этого года перечислил в государственный бюджет 63,9 млрд грн своей прибыли, еще одним важным источником доходов госбюджета стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) — 167,0 млрд гривен.

В целом, по итогам января — апреля 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1 262,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 1550,4 млрд грн, в том числе расходы общего фонда — 1184,8 млрд гривен.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе — апреле 2025 года составили 202,9 млрд грн, из которых 54,9 млрд грн поступило в апреле.

По оперативным данным, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — апрель 2025 года составили 604,0 млрд грн, или 104,0% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 154,0 млрд грн, из них 35,3 млрд грн — в иностранной валюте (642,0 млн долл. США и 188,8 млн евро).

При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 77,3 млрд грн.

Из внешних источников поступило 450,0 млрд грн (или около 10,8 млрд долл. США), в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM — 293,0 млрд грн (или около 7,0 млрд долл. США), в том числе:

221,0 млрд грн (5,0 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках Исключительной макрофинансовой помощи (в рамках механизма ULCM);

72,0 млрд грн (1,3 млрд СДР, что эквивалентно 2,5 млрд канадских долларов) поступления средств займа от Правительства Канады (в рамках механизма ULCM);

138,3 млрд грн (3,1 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;

16,5 млрд грн (300,5 млн СДР) поступления средств МВФ;

2,1 млрд грн (50,0 млн долл. США) поступления средств ссуды МБРР в рамках проекта «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE).

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2025 года составили 225,2 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию — 92,5 млрд грн (73,6% плана).