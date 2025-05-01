Оборонные предприятия Украины получили 15 льготных кредитов

Украинские оборонные компании получили уже 15 льготных кредитов под 5% годовых в рамках программы от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которая начала действовать в ноябре 2024 года. Об этом заявила заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Она отметила, что за одну неделю банк ПУМБ выдал еще 185 млн грн трем производителям оборонно-промышленного комплекса, и это уже четыре кредита от банка и 15 — в общем, выданные в рамках программы.

Гвоздяр напомнила, что льготное кредитование под 5% работает:

до 100 млн грн — на оборотный капитал (до 3 лет);

до 500 млн грн — на инвестиции (до 5 лет).

Кроме того, Гвоздяр отметила, что кредиты оружейникам выдают только банки, имеющие режимно-секретный объект для сохранения конфиденциальной информации. Пока это Укрэксимбанк, Сбербанк, МТБ Банк и ПУМБ.

«Это важная поддержка для частных производителей, которым не хватает оборотного капитала для разработки новых образцов вооружения и военной техники, расширения операционной деятельности и масштабирования мощностей. Для того, чтобы их изделия быстрее попадали в наши военные», — отметила Гвоздяр.