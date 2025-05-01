Бизнес ухудшил оценки своей деятельности

В апреле бизнес ослабил оценки собственной экономической деятельности до уровня, близкого к нейтральному. Главные причины — существенное ухудшение погодных условий и неопределенность дальнейшего течения боевых действий. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно.

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В апреле 2025 года ИОДА составил 49,4 по сравнению с 51,8 в марте 2025 (в апреле 2024 — 52,3).

Предприятия промышленности

Предприятия промышленности сохранили самые оптимистичные среди всех секторов оценки результатов своей деятельности благодаря постоянному потребительскому спросу, наращиванию производства и отладке логистики: секторальный индекс в апреле составил 51,8 по сравнению с 53,1 в марте 2025 года (в апреле 2027).

Респонденты продолжали ожидать роста объема произведенной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, были настроены на уменьшение запасов сырья и материалов, а также ослабили свои оценки относительно объема незавершенного производства. В то же время, сохранились пессимистические оценки относительно остатков готовой продукции.

Предприятия торговли

Предприятия торговли также положительно оценили результаты своей текущей деятельности благодаря достаточному предложению товаров и устоявшемуся внутреннему спросу: секторальный индекс в апреле составил 51,2 (в марте 2025 года — 54, в апреле 2024 года — 51,8).

Торговые компании менее уверенно ожидали увеличения объема товарооборота и закупки товаров для продажи, а также пессимистичнее, чем в марте, были настроены на остатки товаров для продажи. Респонденты по-прежнему ожидали снижения торговой маржи, хотя и несколько более низкими темпами.

Предприятия строительства

Предприятия строительства сдержанно оценили свои текущие экономические результаты, учитывая существенное ухудшение погодных условий: секторальный индекс в апреле составил 47,3 по сравнению с 52,9 в марте 2025 (в апреле 2024 — 53,4).

Строители существенно ослабили ожидания по увеличению объема строительства, новых заказов, закупке сырья и материалов. Респонденты ожидали несколько более низких темпов роста объема закупки услуг подрядчиков на фоне усиления оценок роста их стоимости и ухудшения оценок их доступности.

Предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг ослабили ожидания и сохранили самые сдержанные среди всех секторов оценки своей деловой активности, учитывая высокие риски безопасности и дефицит квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 46,3 в апреле (в марте 2025 года — 48,8, в апреле 502).

В отличие от марта, респонденты ожидали уменьшения объема предоставляемых услуг и услуг в процессе выполнения, а также более сдержанно оценили объем новых заказов на услуги.

Отмечается, что опрошенные предприятия промышленности, торговли и сферы услуг сохранили высокие ожидания по темпам удорожания закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, строительные компании были настроены на их ослабление.

Оценки занятости смягчились. Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала, торговли — не ожидали изменений. А руководители предприятий промышленности и сферы услуг ожидали уменьшения общей численности работников.

Опрос

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 апреля 2025 года. В опросе приняло участие 528 предприятий. Среди опрошенных предприятий 43,8% компании промышленности, 26,5% сферы услуг, 24,6% торговли, 5,1% строительства; 28,8% респондентов — крупные предприятия, 26,7% - средние, 44,5% - малы.

3 1,1% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,8% - только экспортные операции, 17,8% - только импортные операции, 41,3% - не осуществляют внешнеэкономические операции.

Отмечается, что результаты опросов отражают мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.