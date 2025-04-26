Фонд госимущества за первый квартал провел на 14% больше приватизационных аукционов, чем в прошлом году

За первый квартал 2025 года Фонд государственного имущества успешно провел 130 приватизационных аукционов объектов малой приватизации, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Общая сумма победных предложений на аукционах по продаже объектов малой приватизации в первом квартале текущего года составила 404,9 млн. грн., из них 78,0 % приходится на 12 единых имущественных комплексов на общую сумму 315,8 млн. грн.

По состоянию на 31 марта 2025 поступления от приватизации государственного имущества составляют 205,72 млн грн.

Самые масштабные объекты приватизации

ЕМК ГП «Информационно-аналитическое агентство». Стартовая цена — 16 837 264 грн, финальная — 41 700 000 грн;

ГП «Черкасский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства». Стартовая цена — 7 668 940 грн, финальная — 9 000 697 грн;

ГП «Сельскохозяйственное предприятие «Земельный фонд». Стартовая цена — 7 944 943 грн, финальная — 33 200 100 грн.

Также было направлено 1 890 млн грн от приватизации национализированного актива государственной доли в уставном капитале ООО «АЭРОК» в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Во втором квартале текущего года команда ФГИ планирует выставить на онлайн-аукционы 168 объектов малой приватизации на общую сумму 749,1 млн грн.

Кроме того, будут выставлены два объекта крупной приватизации:

Государственный пакет акций в размере 99,9952% уставного капитала публичного акционерного общества «Сумыхимпром»;

100% уставного капитала государственного акционерного общества «Строительная компания «Укрбуд».

Торги намечены на июнь 2025 года.