Официальный курс: Нацбанк снизил гривну на копейку

Национальный банк Украины установил на 25 апреля 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,68 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

Нацбанк на 25 апреля установил официальный курс гривны по евро на уровне 47,41 грн (на 24 апреля курс был установлен на уровне 47,54 грн). Европейская валюта подешевела на 13 копеек.

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