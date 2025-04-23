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23 апреля 2025, 14:15 Читати українською

Украинский стартап Norda Dynamics привлек $150 000 от Angel One

Украинский стартап Norda Dynamics, специализирующийся на разработке технологий автономного управления БПЛА в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и нестабильной связи, привлек $150 000 от Angel One Fund. Об этом говорится в пресс-релизе компании, пишет Forbes.

Украинский стартап Norda Dynamics, специализирующийся на разработке технологий автономного управления БПЛА в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и нестабильной связи, привлек $150 000 от Angel One Fund.

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Подробности

Финансирование предоставлено в рамках синдикативного соглашения.

«Решение стартапа уже доказалоо свою эффективность в реальных боевых условиях. Мы верим в команду и видим большой потенциал в дальнейшем масштабировании их продуктов», — цитируется в релизе управляющий партнер Angel One Fund Иван Петренко.

Инвестиции будут направлены на масштабирование продуктов компании и на повышение их боевой эффективности в реальном времени.

Справка

Norda Dynamics создает программное обеспечение для автономных дронов. Флагманский продукт — Underdog — система автоматического доведения дронов до цели. Система использует компьютерное зрение и искусственный интеллект, чтобы дроны могли автономно завершить финальный этап своей миссии. После того, как пилот выбирает цель с помощью камеры дрона, дрон самостоятельно преодолевает остальные расстояния.

Angel One Fund — венчурный фонд, созданный в 2022-м фондом Украинского католического университета. Фонд инвестирует в украинские стартапы и предоставляет стартовый капитал на этапах pre-seed и seed . В 2024 году Angel One Fund проинвестировал в семь стартапов из-за синдикативных соглашений. Norda Dynamics — восьмая инвестиция фонда.

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Источник: Минфин
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