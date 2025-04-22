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22 апреля 2025, 19:45 Читати українською

BYDFi официально запускает ончейн-инструмент MoonX, открывая эру двойных движков CEX + DEX

В апреле 2025 года на Paris Blockchain Week компания BYDFi, выступая официальным спонсором мероприятия, официально презентовала свой новый Web3-продукт —MoonX, который привлек всеобщее внимание на выставке. MoonX — это умный торговый инструмент на блокчейне, специально разработанный для инвесторов в MemeCoin. Он объединяет в себе функции поиска трендов, оценки рисков, отслеживания смарт-денег и оптимизации сделок.

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Запуск MoonX ознаменовал официальный переход BYDFi в «Эру двойного двигателя», объединившую Централизованную биржу (CEX) и Децентрализованную биржу (DEX). На фоне жесткой конкуренции на мировом рынке криптобирж BYDFi стала одной из первых платформ, завершивших подобное обновление.

«Традиционные биржи переходят от конкуренции, основанной исключительно на скорости торгов и комиссии, к борьбе за создание полноценной экосистемы», — заявил Майкл, CEO BYDFi, на презентации запуска. — «Взрывной рост MemeCoin-токенов запускает новую волну притока пользователей. Будущими лидерами рынка станут не просто платформы с быстрым исполнением ордеров и низкими комиссиями на CEX, а те, кто сможет одновременно соединить онлайн-экосистему с пользовательским спросом».

Будучи точкой входа для инвестиций в ончейн-среде, MoonX дополняет основную платформу BYDFi (CEX) благодаря гибридной структуре:

Это структурное обновление дает BYDFi конкурентное преимущество, поскольку в будущем границы между CEX и DEX будут все больше размываться.

В настоящее время MoonX глубоко интегрирован с двумя основными экосистемами: Solana иBNB Chain, охватывая ведущие пулы ликвидности, такие как Pump.fun, Raydium и PancakeSwap, а также поддерживая отслеживание в реальном времени более чем 500 000 MemeCoin-активов.

Ключевые особенности продукта:

  • Быстрое добавление токенов: обмен данными через API с такими платформами, как Pump.fun, для отслеживания горячих проектов сразу после запуска пулов ликвидности, что позволяет использовать разницу во времени между сделками.

  • Умный контроль рисков: многомерные модели оценивают безопасность токенов (права контракта, черные списки, статус блокировки токенов и т. д.), исключая токены с высоким уровнем риска.

  • Слежение за смарт-деньгами: система отслеживает миллионы адресов в сети, выявляя китов и адреса с высокой вероятностью успеха, позволяя пользователям копировать сделки одним нажатием и легко делиться прибылью от стратегий.

  • Оптимизация сделок: встроенные алгоритмы оптимизации комиссии за газ и механизмы контроля проскальзывания обеспечивают стабильное исполнение сделок и контроль расходов даже в периоды высокой нагрузки.

Долгое время «сложные процессы» и «риски безопасности активов» оставались главными причинами, по которым обычные пользователи не решались участвовать в инвестициях на блокчейне. Миссия MoonX — переосмыслить опыт торговли на блокчейне и сделать Web3-инвестиции такими же простыми, как использование классического биржевого приложения. Имея всего лишь аккаунт BYDFi, пользователи могут мгновенно подключаться к блокчейну и торговать следующими трендовыми Meme-проектами еще до их роста.

О платформе BYDFi

Основанная в 2020 году,BYDFi была признана Forbes одной из «Топ-10 глобальных криптовалютных бирж» и получила сертификацию от ведущих аналитических платформ, таких как CoinMarketCap и CoinGecko. На данный момент платформа обслуживает пользователей из более чем 190 стран и регионов, завоевав доверие более 1 000 000 пользователей по всему миру. BYDFi стремится предоставить своим пользователям первоклассный опыт торговли криптовалютой.

  • Веб-сайт: https://www.bydfi.com

  • Служба поддержки: CS@bydfi.com

  • Партнерские предложения: BD@bydfi.com

  • Запросы от СМИ: media@bydfi.com

Источник: Минфин
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