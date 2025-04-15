Нацбанк оштрафовал страховщика «Метлайф» на 8,13 млн грн

Нацбанк применил к ЧАО « Метлайф » меры влияния за нарушение законодательства Украины о страховании и защите прав потребителей финансовых услуг, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по оказанию небанковских финансовых услуг. Общая сумма штрафа составляет 8,13 млн грн.

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За что оштрафовали

За выявленные во время инспекционной проверки нарушения к «Метлайфу» применены меры воздействия в виде:

наложение штрафа в размере 5 287 000,00 грн за нарушение законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг. «Метлайф» обязан уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу этого решения;

наложение штрафа в размере 2 840 000,00 грн за нарушение требований Правил составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Нацбанк. «Метлайф» обязано уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу этого решения;