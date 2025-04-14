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Акутально
14 апреля 2025, 16:20 Читати українською
Что делать, чтобы ваша квартира не потеряла в цене
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Хотя-бы публиковать действующие ссылки, а не отфонарщину…
Публикация на украинском доступна по ссылке:
https://minfin.com.ua/ua/2025/04/14/148745306/