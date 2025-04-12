Нацбанк актуализирует перечень бенчмарк-ОВГЗ

Национальный банк актуализирует перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов.

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Так, с 12 апреля 2025 года:

из перечня бенчмарк-ОВГЗ будет исключена ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000227185, учитывая ее плановое погашение 2 апреля 2025 года в полном объеме;

вместо этого в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлена ОВГЗ с ISIN UA4000234934, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 1 апреля 2025 года.

Это решение призвано поддержать активность банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Напомним, что банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 12 апреля 2025 года он будет содержать 17 выпусков ценных бумаг, а именно: 0229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA40002344 4.

Актуализация перечня бенчмарк-ОВГЗ вступает в силу 12 апреля 2025 года.