Украина получит от ЕС еще 9 миллиардов евро до конца 2025 года

Украина получит от Евросоюза еще 9 млрд евро поддержки в условиях войны. Денежные средства должны поступить до конца 2025 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

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«Европейская поддержка Украины — это не только наше обязательство, это стратегическая инвестиция в безопасность, надежность функционирования Европы как континента. Мы являемся наиболее стабильным сторонником Украины», — отметила Кос.

Еврокомиссар добавила, что ЕС предоставил 144 миллиарда евро поддержки Украине с начала полномасштабного вторжения россии. Она включает в себя гуманитарную, экономическую, военную помощь и поддержку украинцев, которые нашли убежище от военных действий в европейских странах.

Кос упомянула программу Ukraine Facility, назвав ее базой для восстановления и реконструкции Украины. Поддержка в рамках этой программы, по ее словам, продолжится в текущем году.

«Уже было предоставлено 20 миллиардов. И мы готовы предоставить еще 9 миллиардов в этом году по мере выполнения важных реформ», — подчеркнула Кос.

Она добавила, что это больше, чем просто инвестиции в Украину, но и вклад процветания и будущее Европы.