Украинские банки предложили льготы для оружейников

Производителям вооружения, входящим в Украинский Совет Оружейников, ряд ведущих банков Украины представил специальные условия кредитования. Об этом идет речь на сайте организации, передает Интерфакс-Украина.

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Встреча и предложения

Событие произошло в рамках отраслевого мероприятия «Между оружейников: финансирование оборонной промышленности», в котором приняли участие Укрэксимбанк, Ощадбанк, ПУМБ, МТБ и компании оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Банки раскрыли свои идеи: Укрэксимбанк акцентировал внимание на гибких инструментах реструктуризации долгов, а Ощадбанк предложил принимать как залог имущественные права по госконтрактам. Также обсудили создание SPV-компаний для привлечения инвестиций в производственные мощности и еще прорабатываемую идею лизинга.

Государственная программа

Глава наблюдательного совета Александр Камышин подчеркнул ключевую роль госпрограммы льготного кредитования под 5% годовых. В настоящее время выдано 9 кредитов на 623 млн грн, а 74 заявки на 8,64 млрд грн находятся в банках на рассмотрении.