В Украине с начала онлайн-аукционов субаренды «Земельного банка» 20,521 тыс. га государственных земель передано в законное пользование, что позволило привлечь в госбюджет 584,9 млн грн по НДС. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
За пол года торгов «Земельного банка» бюджет получил 584,9 миллиона
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Онлайн-аукционы
С октября 2024 г. включительно по март 2025 г. в системе «Прозорро. Продажи» проведено 506 онлайн-аукционов субаренды государственных сельхозземель общей площадью 35, 235 га в 17 областях Украины.
По результатам успешных аукционов заключен 271 договор субаренды на земельные участки площадью 20,521 га. За право пользования государственными сельскохозяйственными землями в рамках проекта «Земельный банк» уплачено 584,9 млн грн с учетом НДС.
«За шесть месяцев работы Земельного банка мы видим, что прозрачные онлайн-аукционы действительно меняют подход к управлению государственными землями. В среднем 7 участников соревнуются за каждый лот, благодаря чему стартовая стоимость субаренды земель растет в 8 раз», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Наибольшая конкуренция наблюдалась в Винницкой области, где в среднем за лот соревновались 22 участника, Полтавской и Черкасской областях — в среднем 14 участников на лот.
Кроме того, по результатам заключенных соглашений, самая высокая средняя цена за гектар зафиксирована в Ивано-Франковской области — 47,5 тыс. грн. Самая низкая средняя стоимость была в Закарпатье — 3 496 грн/га.
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