За пол года торгов «Земельного банка» бюджет получил 584,9 миллиона

В Украине с начала онлайн-аукционов субаренды «Земельного банка» 20,521 тыс. га государственных земель передано в законное пользование, что позволило привлечь в госбюджет 584,9 млн грн по НДС. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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Онлайн-аукционы

С октября 2024 г. включительно по март 2025 г. в системе «Прозорро. Продажи» проведено 506 онлайн-аукционов субаренды государственных сельхозземель общей площадью 35, 235 га в 17 областях Украины.

По результатам успешных аукционов заключен 271 договор субаренды на земельные участки площадью 20,521 га. За право пользования государственными сельскохозяйственными землями в рамках проекта «Земельный банк» уплачено 584,9 млн грн с учетом НДС.

«За шесть месяцев работы Земельного банка мы видим, что прозрачные онлайн-аукционы действительно меняют подход к управлению государственными землями. В среднем 7 участников соревнуются за каждый лот, благодаря чему стартовая стоимость субаренды земель растет в 8 раз», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Наибольшая конкуренция наблюдалась в Винницкой области, где в среднем за лот соревновались 22 участника, Полтавской и Черкасской областях — в среднем 14 участников на лот.

Кроме того, по результатам заключенных соглашений, самая высокая средняя цена за гектар зафиксирована в Ивано-Франковской области — 47,5 тыс. грн. Самая низкая средняя стоимость была в Закарпатье — 3 496 грн/га.