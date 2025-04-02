«Золотые яйца» Минобороны: Правоохранители разоблачили схему хищения более 733 миллионов гривен

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны продуктов питания для ВСУ в условиях полномасштабного вторжения России. Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

О подозрении сообщили:

бывшему руководителю департамента Министерства обороны Украины;

владелицы связанных компаний-поставщиков;

двум руководителям компаний-поставщиков;

физическому лицу.

Квалификация: ч. 5 ст. 191 (расход), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на растрату), ч. 3 ст. 209 (легализация) У К Украины .

Схема

По данным следствия, в течение 2022−2023 годов обеспечение армии продуктами питания происходило из-за закупки так называемых комплектов продуктов. Это предполагало возможность заказывать продукты по утвержденному каталогу, насчитывавшему 409 наименований.

Наиболее употребляемые, например овощи, крупы, мясо, вода, составляли лишь 10% ассортимента. Остальные же, вроде специй, желатина или ягод заказывались изредка или никогда.

Цена комплекта формировалась на основе всех наименований каталога и составляла их среднюю стоимость. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малопотребляемые или те, которые нельзя заказывать из-за сезонности поставок (черешня или абрикосы зимой).

То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не изменялась. Правда, картофель, поставляемый тысячами тонн, реализовывался втридорога, а сезонные ягоды и почти не заказывавшиеся фрукты стоили копейки.

В результате таких махинаций в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщицы, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн, что подтверждено выводом комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

Часть этих средств в дальнейшем была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги, в частности, могли использоваться владелицей компаний для приобретения гостиниц в Хорватии и другой недвижимости.

Совершению преступления способствовал чиновник Министерства обороны Украины, который при подписании договоров «не замечал» ценовых аномалий в каталоге.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и распространения в медиа соответствующей информации, в частности по закупке яиц по 17 грн за штуку, соучастники сделки снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. Это предотвратило хищение бюджетных средств на сумму 788 млн грн.

Кроме того, после внесения НАБУ и САП предложений по устранению причин и условий продуктовой сделки, Минобороны приняло соответствующие меры: порядок закупки изменился, введены отдельные пилотные проекты.

Следствие продолжается

Следствие по делу продолжается, НАБУ и САП принимают меры по установлению других причастных к преступным действиям лиц.

Отметим, согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.