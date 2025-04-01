Фон дер Ляйен: ЕС даст жесткий ответ на новые торговые пошлины США

Европейский Союз считает ошибкой введение администрацией США новых тарифов буквально на все виды импортных товаров и готов к переговорам, чтобы предотвратить такое развитие событий. В то же время ЕС осознает силу собственного Единого рынка и может принять жесткие контрмеры. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.

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«Очень многие европейцы пережили глубокое разочарование объявлением от США (о тарифах — ред.). Позвольте мне быть четкой: Европа не начинала эту конфронтацию. Мы считаем ее ошибочной. Но мы имеем все, чтобы защитить наших людей и наше благосостояние.

Мы имеем самый большой единый рынок в мире. У нас есть сила, чтобы вести переговоры, и у нас есть сила, чтобы ответить. Люди в Европе должны знать: вместе мы будем всегда продвигать и защищать наши интересы и ценности. И мы всегда будем появляться за Европу", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что в настоящее время администрация США уже объявила об увеличении на 25 процентов тарифов на импорт стали и алюминия, автомобилей и запасных частей для автомобилей.

Следующими секторами, пораженными американскими тарифами, станут производства полупроводников, фармакологии и древесины.

Уже завтра, со 2 апреля, США введут так называемые равнозначные тарифы, которые будут немедленно применяться против многих импортированных товаров и многих стран мира.

«Безусловно, у мировой торговли есть тяжелые проблемы. Перепроизводство, дисбалансы, нечестные субсидии, запрещение доступа на рынки, мошенничество с интеллектуальной собственностью. Я слышала от американцев, что у кого-то другого есть преимущества от соблюдения правил. Я соглашаюсь. Мы тоже страдаем от этого. Так что давайте с этим работать.

Но трансграничные тарифы только усугубляют дела, не улучшают их. Тарифы означают налоги, уплачиваемые людьми. Тарифы означают налоги для американцев на продукты и лекарства. Тарифы будут только подпитывать инфляцию. И это прямо противоположно тому, чего мы хотим достичь", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Стратегия Европы

По ее словам, ответная стратегия Европы на действия США в сфере торговли будут состоять из трех направлений.

Первое направление — Европа готова к переговорам, но вести эти переговоры с осознанием собственной силы. По словам Урсулы фон дер Ляен, «у Европы есть много карт», — от торговли технологиями до размера европейского рынка. Эти преимущества также предоставляют Европе возможность принимать жесткие контрмеры, и ЕС уже имеет инструменты для таких контрмер в сфере торговли.

Второе направление — диверсификация торговли с другими партнерами с использованием преимуществ европейского Единого рынка, который остается надежным и предсказуемым, поскольку ЕС придерживается собственных обязательств. На сегодняшний день ЕС имеет действующие торговые соглашения с 76 странами, и расширяет эту сеть.

Третье направление — это удвоение мощностей Единого рынка ЕС, являющегося основой единства Европы и ее ценностей. Это будет сделано путем устранения существующих административных барьеров и гармонизации законодательства во всех 27 странах-членах для быстрого и существенного роста Единого рынка, поскольку в современных условиях размер такого рынка имеет большое значение. Это позволит европейцам больше инвестировать в европейский рынок, а не направлять свои капиталы и сбережения на другой конец света.

В этом контексте Урсула фон дер Ляен привела данные МВФ, по которым внутренние торговые барьеры, которые сейчас существуют на внутреннем рынке ЕС, наносят европейской экономике потери, эквивалентные введению тарифов в 45 процентов в сфере производства и в 110 процентов в сфере услуг. «Этого просто не должно быть» — заявила президент Еврокомиссии.