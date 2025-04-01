Фон дер Ляйен: ЕС даст жесткий ответ на новые торговые пошлины США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 апреля 2025, 16:03 Читати українською

Фон дер Ляйен: ЕС даст жесткий ответ на новые торговые пошлины США

Европейский Союз считает ошибкой введение администрацией США новых тарифов буквально на все виды импортных товаров и готов к переговорам, чтобы предотвратить такое развитие событий. В то же время ЕС осознает силу собственного Единого рынка и может принять жесткие контрмеры. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.

Европейский Союз считает ошибкой введение администрацией США новых тарифов буквально на все виды импортных товаров и готов к переговорам, чтобы предотвратить такое развитие событий.
Фото: facebook.com/EuropeanCommission

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Очень многие европейцы пережили глубокое разочарование объявлением от США (о тарифах — ред.). Позвольте мне быть четкой: Европа не начинала эту конфронтацию. Мы считаем ее ошибочной. Но мы имеем все, чтобы защитить наших людей и наше благосостояние.

Мы имеем самый большой единый рынок в мире. У нас есть сила, чтобы вести переговоры, и у нас есть сила, чтобы ответить. Люди в Европе должны знать: вместе мы будем всегда продвигать и защищать наши интересы и ценности. И мы всегда будем появляться за Европу", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что в настоящее время администрация США уже объявила об увеличении на 25 процентов тарифов на импорт стали и алюминия, автомобилей и запасных частей для автомобилей.

Следующими секторами, пораженными американскими тарифами, станут производства полупроводников, фармакологии и древесины.

Уже завтра, со 2 апреля, США введут так называемые равнозначные тарифы, которые будут немедленно применяться против многих импортированных товаров и многих стран мира.

«Безусловно, у мировой торговли есть тяжелые проблемы. Перепроизводство, дисбалансы, нечестные субсидии, запрещение доступа на рынки, мошенничество с интеллектуальной собственностью. Я слышала от американцев, что у кого-то другого есть преимущества от соблюдения правил. Я соглашаюсь. Мы тоже страдаем от этого. Так что давайте с этим работать.

Но трансграничные тарифы только усугубляют дела, не улучшают их. Тарифы означают налоги, уплачиваемые людьми. Тарифы означают налоги для американцев на продукты и лекарства. Тарифы будут только подпитывать инфляцию. И это прямо противоположно тому, чего мы хотим достичь", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Читайте также: Что действительно стоит за спонтанными решениями Трампа и как за это заплатит мир

Стратегия Европы

По ее словам, ответная стратегия Европы на действия США в сфере торговли будут состоять из трех направлений.

Первое направление — Европа готова к переговорам, но вести эти переговоры с осознанием собственной силы. По словам Урсулы фон дер Ляен, «у Европы есть много карт», — от торговли технологиями до размера европейского рынка. Эти преимущества также предоставляют Европе возможность принимать жесткие контрмеры, и ЕС уже имеет инструменты для таких контрмер в сфере торговли.

Второе направление — диверсификация торговли с другими партнерами с использованием преимуществ европейского Единого рынка, который остается надежным и предсказуемым, поскольку ЕС придерживается собственных обязательств. На сегодняшний день ЕС имеет действующие торговые соглашения с 76 странами, и расширяет эту сеть.

Третье направление — это удвоение мощностей Единого рынка ЕС, являющегося основой единства Европы и ее ценностей. Это будет сделано путем устранения существующих административных барьеров и гармонизации законодательства во всех 27 странах-членах для быстрого и существенного роста Единого рынка, поскольку в современных условиях размер такого рынка имеет большое значение. Это позволит европейцам больше инвестировать в европейский рынок, а не направлять свои капиталы и сбережения на другой конец света.

В этом контексте Урсула фон дер Ляен привела данные МВФ, по которым внутренние торговые барьеры, которые сейчас существуют на внутреннем рынке ЕС, наносят европейской экономике потери, эквивалентные введению тарифов в 45 процентов в сфере производства и в 110 процентов в сфере услуг. «Этого просто не должно быть» — заявила президент Еврокомиссии.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами