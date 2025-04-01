28 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2025. Финансовое издание «Минфин» и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.
FinAwards 2025: ПУМБ стал лучшим банком для юридических лиц
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В номинации «Лучший банк для юридических лиц» на этот раз соревновались 20 банков. Победителем стал ПУМБ — крупнейший украинский банк с частным капиталом и опытом на рынке более 30 лет, который предлагает полный спектр финансовых решений для бизнеса.
Для клиентов-юридических лиц банк предлагает ряд услуг, в том числе:
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персональный менеджер, постоянно на связи с клиентом для оперативного решения вопросов
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разветвленная сеть отделений
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возможность полностью дистанционного обслуживания (начиная с открытия счета)
Второе и третье место в номинации заняли Приватбанк и Кредобанк.
Отбор претендентов на участие в номинациях проходил на сайте FinAwards 2025, где проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Участников также оценивало экспертное жюри.
О премии
FinAwards 2025 — это ежегодная премия, которая проводится уже 8-й год подряд. Учредители премии — финансовое издание «Минфин «и Finance.ua .
Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.
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