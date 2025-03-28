АУБ и финансовые компании договорились об нравственном потребительском кредитовании

Ассоциация украинских банков (АУБ) вместе с семью финансовыми компаниями заключили меморандум, направленный на ответственное предоставление потребительских кредитов. Документ предусматривает отказ от выдачи ссуд в ночное время, этическую коллекторскую деятельность и соблюдение законодательной нормы о максимальной дневной ставке в 1%. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Основные принципы меморандума

Президент АУБ Андрей Дубас пояснил, что инициатива — попытка саморегулирования рынка для демонстрации честности и ответственности без дополнительного государственного вмешательства. Участники, среди которых «Авентус-Украина» (CreditPlus), «Манивео» (Moneyveo), «My credit», «Новые кредиты», «Вижинфанд Юкрейн», «Мультикредит» (bee credit) и «Потребительский центр» («Быстро деньги»), обязались тщательно проверять платежеспособность клиентов и избегать спонтанных решений в ночное время. Коллекторская деятельность также будет регулироваться: запрещено давление на родственников, использование фото должников или другие неэтические методы.

Цель и влияние на рынок

По словам Дубаса, 20 крупнейших игроков контролируют 90% рынка потребительского кредитования, но нечестное поведение меньших компаний портит репутацию всей отрасли. Меморандум должен стать примером открытости и поддержать усилия НБУ по упорядочению сектора. Событие произошло на Всеукраинском форуме по финансовым технологиям в Киеве.

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