Китай обеспечил 76% поставок товаров военного назначения в рф в 2023 году — KSE

Китай остается ключевым поставщиком военно-промышленного комплекса россии, в частности высокотехнологичной электроники и промышленного оборудования, в условиях западных санкций, ограничивающих доступ россии к критическим технологиям. Об этом говорится в исследовании KSE Institute.

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Что известно

Зависимость россии от Китая в поставках товаров военного назначения возросла, в то время как доля ЕС снизилась с 2021 по 2023 год.

В 2021 году Китай (включая Гонконг) и ЕС обеспечивали по 41% поставок товаров военного назначения в россию в денежном измерении. В 2022 году доля ЕС снизилась до 13%, в то время как доля Китая и Гонконга выросла до 68%.

В 2023 году — в течение первого полного года действия нового режима санкций — доля ЕС сократилась до 2%, в то время как Китай и Гонконг обеспечили 76% таких поставок.

Несмотря на то, что Китай не оказывал летальную военную помощь, он стал основным источником поставок товаров военного назначения для россии, способствуя 90% их импорта в 2023 году.

Китай обеспечивает импорт критически важных компонентов для российского военно-промышленного комплекса через три основных канала.

Первый — прямая поставка китайской продукции, замещающей западные товары. В 2023 году такие поставки составили 49% импорта товаров военного назначения в россию.

Второй — реэкспорт западной продукции через китайских посредников. Его доля составила 18%.

Третий — производство товаров западных компаний на предприятиях в Китае. Этот канал обеспечил 16% поставок в 2023 году. Каждый из этих путей сопровождается дополнительными затратами на российскую экономику. Китайские аналоги часто характеризуются более низким качеством, а реэкспорт западных товаров связан с более высокими трансакционными расходами на обход санкций и экспортного контроля.

Кроме того, Китай фактически стал единственным поставщиком для россии в ряде ключевых категорий компонентов, что позволяет ее военно-промышленному комплексу поддерживать и расширять свою деятельность, несмотря на санкции.

Как изменился импорт

Импорт электронных устройств вырос более чем на треть после того, как россия перешла к военной экономике в третьем квартале 2022 года. Рост поставок металлообрабатывающего оборудования, в том числе станков с числовым программным управлением (ЧПК), подчеркивают еще большую промышленную зависимость россии от Китая.

Эти станки используют западные компоненты и технологии, однако часто производятся китайскими компаниями, не находящимися под санкциями. Среди других критически важных категорий — почти полностью поставляемая Китай оптика, а также радио- и телекоммуникационное оборудование. Обе эти категории играют ключевую роль в обеспечении потребностей русского военного сектора.

Для обхода санкций и перенаправления подсанкционных товаров россия использует недобросовестные дистрибьюторы и подставные компании в третьих странах, в частности в Китае.

Западные производители продолжают осуществлять поставки, если дистрибьюторы первого уровня формально не включены в санкционные списки — даже при наличии связей с подсанкционными структурами.

Слабое правоприменение и отсутствие надлежащих стимулов к соблюдению санкций способствуют функционированию таких механизмов, обеспечивая россии доступ к запрещенным технологиям.

Возрастающая роль Китая как поставщика для российского военно-промышленного комплекса свидетельствует об усилении зависимости москвы на фоне действия западных санкций.