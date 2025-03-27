Официальный курс: Нацбанк укрепил гривну на 13 копеек

Национальный банк Украины установил на 27 марта 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5644 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 13 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 27 марта установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,82 грн (на 26 марта курс был установлен на уровне 45,13 грн). Европейская валюта подешевела на 31 копейку.

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