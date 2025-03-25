Бизнес в феврале получил кредиты на 2,8 млрд грн, гарантированные государством на портфельной основе

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 44 620 кредитов на общую сумму 142,7 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Сколько выдано в феврале

В феврале предприниматели получили 791 кредит на около 2,8 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированному государством, в объеме 1,6 млрд гривен.

По состоянию на 1 марта 2025 31 банк-кредитор обслуживает 21 734 кредита на 75,1 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 32,6 млрд гривен. Это 63% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд гривен).

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 марта, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

Приватбанк — 14 656 кредитов на общую сумму 22,6 млрд грн, что составляет 59% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк — 2978 кредитов на 11,2 млрд грн (53% от лимита банка);

Укргазбанк — 918 кредитов на 10,3 млрд грн (66% от своего лимита);

ПУМБ — 704 кредита на 7,4 млрд грн (71% от своего лимита);

Укрэксимбанк — 442 кредита на 6,5 млрд грн (66 % от своего лимита).

Наибольший объем кредитов обслуживается в Киеве — 2 594 кредита на общую сумму 9,7 млрд грн, а также в таких регионах:

в Днепропетровской области — 1765 кредитов на 5,9 млрд грн;

во Львовской — 1836 кредитов на 5,6 млрд грн;

в Киевской — 1488 кредита на 5,1 млрд грн;

в Харьковской — 777 кредитов на 4,7 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство — 4351 кредит на общую сумму 26,8 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 9429 кредитов на 20,5 млрд грн;

перерабатывающая промышленность — 4 116 кредитов на 20 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1238 кредитов на 2,7 млрд грн;

строительство — 634 кредита на 1,8 млрд грн.